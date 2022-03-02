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機車外送交安指引出爐 半年重大違規2次就送機車駕訓班

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
根據公路總局新訂定的「機車外送交通安全指引」，只要半年內重大違規兩次者，又或是評估為高風險、高違規人員，業者應報送普通重型機車駕訓班參加機車駕駛。圖／報系資料照
根據公路總局新訂定的「機車外送交通安全指引」，只要半年內重大違規兩次者，又或是評估為高風險、高違規人員，業者應報送普通重型機車駕訓班參加機車駕駛。圖／報系資料照

機車外送違規、事故頻傳，為了加強對外送平台業的管理，交通部公路總局訂定的「機車外送交通安全指引」正式出爐，不僅要求平台業者，應訂定機車外送交通危害防止計畫送監理所備查外，從業人員在從業期間半年內，有闖紅燈、超速等重大違規一次者，平台業者應有輔導機制；重大違規兩次者，又或是評估為高風險、高違規人員，業者應報送普通重型機車駕訓班參加機車駕駛。

至於全國外送產業工會之前擔憂的個資，以及交通違規紀錄不分「上下線」等問題，公路總局表示，確定會以雙重稽核的方式處理，業者會先提供人車清冊，由監理所核對有哪些人違規，再請業者提供上線時間，由監理所互相比對哪些是屬於上線時間的違規，再提供名冊給業者。

根據最新出爐的「機車外送交通安全指引」，平台業者對於使用機車從事外送作業的從業人員，機車外送交通危害防止計畫，送轄管監理所備查，其計畫內容應包括設定合理從業人員選用門檻、辦理交通安全教育訓練、合理派單、加強高風險從業人員管理、提供從業人員向業者申訴之管道、事故通報及處理，以及降低從業人員肇事率等十項。

指引中也提到，所謂的「合理從業人員選用門檻」，是指從業人員駕照及車輛狀態正常，其駕照未有吊扣、吊銷及註銷等異常狀況；對於新進從業人員從事機車外送作業前，實施一小時交通安全教育訓練，在職從業人員，應每年實施一次交通安全教育訓練，通過交通安全教育訓練考核者，始得派任作業。

此外，從業人員於從業期間半年內，重大違規一次者，業者應對其有相關輔導機制，重大違規達二次者，或依業者所定從業人員風險評估機制評估為高風險或高違規者，應報送普通重型機車駕訓班參加機車駕駛。

公路總局表示，所謂的重大違規項目則包括超速、未依號誌行車、逆向行駛、酒駕、毒駕、蛇行、逼車、闖紅燈、擅闖平交道、肇事逃逸等。

公路總局表示，機車外送交通安全指引主要是希望針對平台業者加強職前、職中的管理，包括職前要有訓練機制，職中也要有輔導機制，好降低外送機車的肇事率，業者應以機車交通肇事率低於一般機車交通肇事率為目標。

公路總局強調，僅管機車外送交通安全指引僅是行政指導，還沒有到法規命令這麼強，但還是希望業者可以照著規範走，以降低肇事率。

駕照 駕訓班

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