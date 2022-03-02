防疫期間學童近視度數暴增 角膜塑型幫助恢復好視力

新竹一名11歲男童國小二年級開始便點長效散瞳劑、配合眼鏡來控制近視，原本近視都維持在175度，去年因疫情在家視訊上課，長時間盯著電腦螢幕，下課又上網看影片，前陣子開學學校檢查視力時，竟發現近視度數飆升到350度，趕緊至醫院就診，並驗配客製化「夜戴型角膜塑型鏡片」，半年後終於控制近視。

新竹馬偕眼科醫師蔡佳容指出，一般近視的原因是眼軸較長，導致影像落在視網膜之前，形成一個模糊的影像，而角膜塑型片（Orthokeratology）又稱為OK鏡片，是一種夜間配戴的高透氧硬式隱形眼鏡，主要目的為控制近視、減緩近視度數增加。

孩童透過在睡眠時間配戴6至10小時OK鏡片，以物理方式調整角膜形狀，利用中央對焦、周邊離焦的原理，以達到抑制眼軸增長、同時延緩近視加深的效果。配戴角膜塑型片後，白天時就不必戴普通眼鏡，多數也不需要再點長效散瞳劑，就能獲得清晰的視力，對於喜愛戶外運動的孩子來說是一大福音。

蔡佳容說明，最適合配戴角膜塑型片的黃金年齡為9至18歲，且度數在600度以下、散光150度以內的兒童及青少年效果最佳。因為人在成年後，角膜形狀逐漸固定，在角膜還沒完全定型前及早控制，才能避免發展成高度近視。

每副角膜塑型片壽命大約是2年，但每個人的使用情況不同，孩童隨著長大角膜形狀也可能會變化，因此掌握每日清潔鏡片的品質，並定期回診確認視力的穩定度及眼睛的健康非常重要。

蔡佳容補充，有些情況並不適合配角膜塑型片，比如角膜弧度太平或太陡、嚴重過敏性結膜炎、不規則散光或散光度數大於300度、無法規律清洗照護好鏡片者，畢竟角膜塑形片的安全性是家長及醫師們最重視的，一旦發現眼球不適、角膜有破皮、鏡片有損傷或不合適等情形，建議盡快回診，找出原因，避免症狀惡化。