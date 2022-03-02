AM創意家庭音樂劇《用不完的願望》 衛武營戲劇院演出

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
安徒生和莫札特的創意劇場（AM創意）3月5、6日在衛武營國家戲劇院，演出家庭音樂劇《用不完的願望》。圖／AM創意提供、攝影李東陽
安徒生和莫札特的創意劇場（AM創意）3月5、6日在衛武營國家戲劇院，演出家庭音樂劇《用不完的願望》。圖／AM創意提供、攝影李東陽

安徒生和莫札特的創意劇場（AM創意）3月5、6日在衛武營國家戲劇院，演出家庭音樂劇《用不完的願望》，用表演藝術的現場活力啟發孩子的想像力與創造力。

AM創意表示，因為獲得陳啟川先生文教基金會等關注藝文企業長期支持，2022年巡迴最終站來到高雄，結合許多企業團體和NPO組織的力量，透過世界展望會、兒福聯盟等，邀請大高雄藝文資源較缺乏的地區學童，無差別的走進劇場接觸藝文表演。

《用不完的願望》從一場生日派對開始，引導孩子在故事中學習如何同理他人。在熱鬧趣味的場景裡，屋頂動物園帶著大小朋友一起感受情緒起伏、尋找情感共鳴。100分鐘的演出，有精緻的大型戲偶、燈光影像，還有讓小朋友朗朗上口的樂曲。

AM創意表示，音樂、故事、戲劇的多元可能性，可以成為親子彼此共同的話題、共享的時刻，所以劇團也潛心開發屬於台灣這片土地的原創音樂劇故事。3月5日到6日衛武營國家戲劇院共3場演出，可洽Tixfun售票網或AM創意劇場。

安徒生和莫札特的創意劇場（AM創意）3月5、6日在衛武營國家戲劇院，演出家庭音樂劇《用不完的願望》。圖／AM創意提供、攝影李東陽
安徒生和莫札特的創意劇場（AM創意）3月5、6日在衛武營國家戲劇院，演出家庭音樂劇《用不完的願望》。圖／AM創意提供、攝影李東陽

劇場 衛武營

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