AM創意家庭音樂劇《用不完的願望》 衛武營戲劇院演出

安徒生和莫札特的創意劇場（AM創意）3月5、6日在衛武營國家戲劇院，演出家庭音樂劇《用不完的願望》，用表演藝術的現場活力啟發孩子的想像力與創造力。

AM創意表示，因為獲得陳啟川先生文教基金會等關注藝文企業長期支持，2022年巡迴最終站來到高雄，結合許多企業團體和NPO組織的力量，透過世界展望會、兒福聯盟等，邀請大高雄藝文資源較缺乏的地區學童，無差別的走進劇場接觸藝文表演。

《用不完的願望》從一場生日派對開始，引導孩子在故事中學習如何同理他人。在熱鬧趣味的場景裡，屋頂動物園帶著大小朋友一起感受情緒起伏、尋找情感共鳴。100分鐘的演出，有精緻的大型戲偶、燈光影像，還有讓小朋友朗朗上口的樂曲。