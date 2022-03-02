年終這樣花「越花越大包」 網友最愛投資的十種東西

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新年新目標就是變成有錢人！

新的一年又開始了！相信不少人都已經領完年終，認命的回到工作崗位上，對於年終的多寡，想必也是「幾家歡樂幾家愁」，有人年終一次就領好幾十個月，比整年收入還高；有人卻搞不好連一個月都不到。不過，年終若領得不多也不要太傷心，比起每年期待公司給的獎金，更多人現在選擇靠自己，透過自主理財的方式，自己發給自己年終獎金，「當自己的老闆」！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友領到年終獎金後，拿去投資什麼東西的討論度最高，想要變成有錢人？快把這些方式通通記下來！

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No.10 銀行定存

每個人都希望達到財富自由，而很多人會覺得要先累積一筆本金，進而選擇穩定安全的定存賺取利息收入，也避免自己一不小心就把錢亂花掉。不過，定存雖然保守穩健，但在低利率高通膨的市場環境下，更積極的投資理財項目常常會是更多人的選擇。

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No.9 加密貨幣

全球熱錢流竄，比特幣、乙太幣等加密貨幣也因此受到投資人追捧，不只越來越多機構與專業操盤手進場，動輒數十倍、百倍的漲幅，使幣圈誕生無數一夜致富的暴富傳說，也讓不少小資族急著參與這波瘋狂的行情。雖然目前有不少機構認為，比特幣是保值的抗通膨工具，但仍不可否認加密貨幣波動高、風險極大，想要把錢丟進來之前可要先做好風險控管，畢竟幣圈裡流傳一句話：「不是暴富，就是暴負」！

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No.8 期貨選擇權

不同於其他金融商品，期貨屬於保證金交易，等於大幅放大你的槓桿倍數，讓你用小資金就能操作高資產的金融商品，若幸運，連續做對方向三天，就可能讓你買下台北的小套房，但如果做錯方向，也可能因此淪落到睡公園。因此，如果你覺得投資股票的風險太高，那麼期貨選擇權交易，恐怕就不適合你了，對於投資老手來說，期貨選擇權市場更是只有「強者中的強者」才能夠生存的地方。

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No.7 ETF

很多人都聽過ETF，但常常搞不懂究竟是什麼，其實ETF全名為指數股票型基金（Exchange Traded Funds），本質上屬於基金，只是藉由在股票市場掛牌交易，因此只要有證券戶就能買賣，相對於跟銀行申購基金，有手續費低廉、快速贖回等優點，同時又保有投資基金「把雞蛋放在不同籃子」分散風險的特性，因此受到不少小資族的喜愛。

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No.6 國外股市

這幾年不只台股屢創新高，海外股市幾乎也都節節創下歷史新高，其中，美股的漲幅更是驚人，特斯拉股價一飛衝天，吸引不少民眾爭相研究如何投資國外股市，就是不希望錯過這波大牛市。不過，想要投資國外股市，除了直接開立海外券商，其實也能透過國內券商，利用複委託的方式來參與，不只一個帳戶就能搞定國內外股市的投資，甚至也能像投資台股一樣，規劃定期定股購入美股的投資計劃，打造屬於自己的數位理財計畫。

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No.5 外匯外幣

近一年新台幣強升，常常出現兌美元、日幣的匯率下探新低的情況，吸引不少偏好存外幣的民眾趁機撿便宜。而對於有在投資外幣商品的人來說，像是美元計價的基金、保單、定存、美股等等，等於讓實際成本更低，有機會獲得更高收益。因此，想要撿到便宜的外幣，時機點超重要，透過國泰世華網銀App即時查詢匯率，並設定到價通知，不錯過心儀的換匯時機點！

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No.4 自己

說到大家最喜歡投資的熱門標的，很多人會想著投資什麼標的能有高報酬，忘記其實把錢花在自己身上，也是一項相當不錯的長久投資。不管是花錢進修、培養自己的第二專長、考取相關證照等等，增加自己在職場中的競爭力，對於升遷、加薪或轉職都有更好的發展。而選擇理財投資課程，提高自己的財商，雖然短期可能看不到立即回報，但把錢花在提升自我，絕對是一項長久且終身受益的最佳投資！

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No.3 基金

許多人雖然知道投資很重要，卻因為工作忙碌，遲遲沒辦法撥出鑽研時間，對於沒時間做功課，又希望有機會獲得穩定報酬的人來說，投資基金或者仰賴智能投資或許是個可考慮的選擇。基金就是將資金交由專業經理操盤，且能夠一次投資多種標的，達到分散風險的效果，而智能投資則仰賴大數據分析與24小時即時監控，來達到用戶預期目標。國泰世華銀行現在也針對基金申購推出手續費折扣與抽手續費0元活動，能單筆申購也能定期定額投入，對於高資產或追求穩健的投資人來說，都是相當不錯的資產配置方法。

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No.2 房地產

受到大環境低利率的影響，「租不如買」的想法讓不少人開始認真考慮，是否要買下自己人生中的第一間房，畢竟每個月繳租金替房東付房貸，還不如把錢拿去繳房貸，未來房子是自己的，也可以幫助自己強迫儲蓄，此外，有了房貸壓力，平時也會更精打細算，改掉愛亂花錢的壞習慣。

因此，許多人也會以買房作為未來目標規劃，制定自己的理財計畫，隨著資產不斷放大，存到頭期款後，將房地產也納入自己資產配置的一部分，讓個人資產更多元、更穩健！

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No.1 台股

台股加權指數過去一年不斷創下新高，海運股的一番暴漲，更是創造無數暴富傳說，讓不少投資新手趨之若鶩，紛紛決定踏入股海，希望自己就是下一個航向財富自由的「航海王」！

想要開始投資股票的第一步，當然就是要先開立用來買賣股票的證券戶，通常建議從自己擁有的銀行帳戶去選擇配合券商，免去為了交割帳戶額外再開一個銀行戶頭的麻煩。另外，國泰世華只要透過網銀App最快五分鐘就能線上開立證券戶，一次開好台股與美股複委託帳戶，不僅可直接設定連結既有存款帳戶作為交割帳戶，還能在網銀App上瀏覽持股現值、報酬率等庫存資訊，輕鬆掌握資產動態。

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不知道大家有沒有發現，這些網友熱議的十招年終放大術，國泰世華銀行的網銀App就包辦了多項，可說是只要一機在手，就能實現一站式理財，完成日常生活中各式大大小小的投資需求，讓每個人都能輕鬆成為自主理財的達人！





【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年1月26日至2022年1月25日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『年終投資熱門標的』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本文係由國泰世華銀行邀約



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投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」