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朴子熱血青年挺烏克蘭 網路義賣手染烏克蘭國旗捐烏國
「一日將盡、伸出援手！Stand with Ukraine」，嘉義縣農創品牌「拾間文化」一群年輕人，在朴子市好書室，手染烏克蘭國旗網路義賣，與烏國人站在一起，伸出援手。
拾間文化創辦人蕭英偉臉書說，「反對入侵，反對暴力，加諸在他人身上，所以我們手染烏克蘭國旗，為其致敬，也以此銷售款項捐贈烏克蘭，願棉薄之力給予溫暖。」
蕭英偉表示，當舉世大國袖手之時，憑一己之力，抗拒兇猛之師，婦孺皆奮起擊退狠戰之狼，令人刮目相看的尊敬。但是只有勝利才有和平，未來之路仍然艱辛，烏克蘭加油、加油。
烏克蘭國旗，藍色代表天空與海洋，象徵自由與主權【木藍染色】；黃色代表麥田，象徵烏克蘭悠久的農業歷史【梔子染色】。購買烏克蘭國旗、請搜尋臉書「拾間文化」，一幅500元。
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