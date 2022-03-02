聽新聞
test
0:00 / 0:00

朴子熱血青年挺烏克蘭 網路義賣手染烏克蘭國旗捐烏國

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣農創品牌「拾間文化」一群年輕人，在朴子市好書室，手染烏克蘭國旗網路義賣，與烏國人站在一起，伸出援手。圖／取自臉書拾間文化
嘉義縣農創品牌「拾間文化」一群年輕人，在朴子市好書室，手染烏克蘭國旗網路義賣，與烏國人站在一起，伸出援手。圖／取自臉書拾間文化

「一日將盡、伸出援手！Stand with Ukraine」，嘉義縣農創品牌「拾間文化」一群年輕人，在朴子市好書室，手染烏克蘭國旗網路義賣，與烏國人站在一起，伸出援手。

拾間文化創辦人蕭英偉臉書說，「反對入侵，反對暴力，加諸在他人身上，所以我們手染烏克蘭國旗，為其致敬，也以此銷售款項捐贈烏克蘭，願棉薄之力給予溫暖。」

蕭英偉表示，當舉世大國袖手之時，憑一己之力，抗拒兇猛之師，婦孺皆奮起擊退狠戰之狼，令人刮目相看的尊敬。但是只有勝利才有和平，未來之路仍然艱辛，烏克蘭加油、加油。

烏克蘭國旗，藍色代表天空與海洋，象徵自由與主權【木藍染色】；黃色代表麥田，象徵烏克蘭悠久的農業歷史【梔子染色】。購買烏克蘭國旗、請搜尋臉書「拾間文化」，一幅500元。

嘉義縣農創品牌「拾間文化」一群年輕人，在朴子市好書室，手染烏克蘭國旗網路義賣，與烏國人站在一起，伸出援手。圖／取自臉書拾間文化
嘉義縣農創品牌「拾間文化」一群年輕人，在朴子市好書室，手染烏克蘭國旗網路義賣，與烏國人站在一起，伸出援手。圖／取自臉書拾間文化
嘉義縣農創品牌「拾間文化」一群年輕人，在朴子市好書室，手染烏克蘭國旗網路義賣，與烏國人站在一起，伸出援手。圖／取自臉書拾間文化
嘉義縣農創品牌「拾間文化」一群年輕人，在朴子市好書室，手染烏克蘭國旗網路義賣，與烏國人站在一起，伸出援手。圖／取自臉書拾間文化
嘉義縣農創品牌「拾間文化」一群年輕人，在朴子市好書室，手染烏克蘭國旗網路義賣，與烏國人站在一起，伸出援手。圖／取自臉書拾間文化
嘉義縣農創品牌「拾間文化」一群年輕人，在朴子市好書室，手染烏克蘭國旗網路義賣，與烏國人站在一起，伸出援手。圖／取自臉書拾間文化
嘉義縣農創品牌「拾間文化」一群年輕人，在朴子市好書室，手染烏克蘭國旗網路義賣，與烏國人站在一起，伸出援手。圖／取自臉書拾間文化
嘉義縣農創品牌「拾間文化」一群年輕人，在朴子市好書室，手染烏克蘭國旗網路義賣，與烏國人站在一起，伸出援手。圖／取自臉書拾間文化

烏克蘭 國旗 義賣

延伸閱讀

嘉縣聲援烏克蘭 布袋高跟鞋教堂點亮藍黃燈光

口足畫家江永旭義賣畫卡 感恩奉獻防疫、傷友

烏國駐美大使：俄羅斯使用日內瓦公約禁止「真空彈」 欲造成嚴重破壞

這才是烏克蘭首都的原貌！基輔小鎮「樂高之城」曾是夢幻國度

相關新聞

三接外推今闖環評大會 潘忠政：期盼藻礁不再受傷害

中油第三天然氣接收站外推方案今天進入環評大會審查，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政批評，假借能源轉型隨意犧牲自然資源的政府是...

雷神索爾在阿里山！ 嘉義市閃電密度連4年奪冠

隨氣候回溫時序步入驚蟄，嘉義縣山區平地常聞春雷，氣象達人彭啟明日前公布數據，去年嘉義縣市閃電密度分居全台1、3名；阿里山...

乘飛行傘翱翔月牙灣 連靜雯花蓮天空之鏡拍美照

連靜雯日前到花蓮夢幻天空之鏡拍美照、飆沙灘車、乘飛行傘遊月牙灣，還順道遊覽其他秘境，像是麻糬洞、芭崎瞭望台等地，也品嘗了不少在地美食，都是花蓮當地朋友特別帶她去遊玩的。這回豐富好玩的旅行體驗，也讓她滿載難忘又珍貴的回憶而歸。

拒絕錯誤提神法 失眠時可起床動動

睡不著的時候，別再死黏在床上，才是助眠的關鍵！學者指出，若民眾失眠時持續躺在床上，可能產生錯誤的催眠聯想，將臥榻處認為是輾轉難眠的地方。他推薦，可以起床做舒緩運動，等待睏意再入眠。此外，「每天固定睡眠

三接外推擬減少生態監測遭拒 今花1.5小時快速通過環評

中油第三天然氣接收站外推方案歷經公投爭議，今天進入環評大會審查，上月初審時，環評委員擔心外推方案導致淤沙更嚴重，影響觀新...

「鴨嘴大夫」高添富去年底因胃癌病逝 享年72歲

被稱為「鴨嘴大夫」的婦產科名醫高添富，去年11月15日因胃癌病逝，從診斷發現到離開約一年多時間，享年72歲。台灣婦產科醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。