嘉縣沒入非法繁殖場14隻黃金獵犬逾千人搶領養 明抽籤

嘉義縣家畜疾病防治所去年底獲報，朴子市陳姓飼主私自繁殖買賣犬隻，家畜所派員會同警方，查獲黃金獵犬非法繁殖場，陳姓飼主對犬隻來源交代不清，家畜所沒入14隻黃金獵犬，依違反動保法開罰23萬3千元，14隻開放認養，各地愛狗人士紛紛來電，表達認養意願，電話幾乎被打爆，還有民眾號召親朋好友揪團登記認養。

家畜所為求公平起見，避免認養序位認定引起爭議，採用網路填具表單，2月21日至28日開放民眾認養登記，因單人可登記多隻，扣除有募款行為、飼養空間不合適、無檢附飼養環境相片與缺乏飼養管理方式說明等未符資格之認養人，共1380人次符合抽籤資格，中籤率大約1％，家畜所定明天下午2點在家畜所粉絲專頁直播公開抽籤。

家畜所說，當天查獲現場發現催產素、授精管、載玻片及抗生素等相關證物，陳姓飼主否認，家畜所裁罰最高罰款，沒入的14隻2隻公犬與12隻母犬，完成絕育，年紀約6個月至6歲不等，個性熱情活潑可愛，很容易與人相處，每天都帶給照護人員不少歡樂，難怪吸引大批民眾關注。

每1犬隻將抽正取1名，備取2名，每人至多以中籤1隻為原則，若中籤多隻，將評估認養人是否合適認養多隻之權利，正取認養人如因特殊事由未能辦理認養，將由備取遞補，依此類推。