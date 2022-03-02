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今東北季風增強 北部東半部小心有雨 周日鋒面到

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今晨北台灣雲層增多，北台灣及東側海上有降水回波，北海岸有局部降雨。圖／氣象局提供
今晨北台灣雲層增多，北台灣及東側海上有降水回波，北海岸有局部降雨。圖／氣象局提供

氣象局表示，今西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台中中已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，昨中南部最高氣溫已升至31度以上(嘉義東區31.2度，高雄內門區32.6度)，北部及東部亦很接近30度(台北大安區29.1度，花蓮秀林鄉、台東太麻里鄉29.3度)。

至於今晨，吳德榮說，因為無「輻射冷卻」作用，氣溫較昨晨高了大約4度之多，今日最低氣溫不在清晨，而在夜間。今晨北台灣雲層增多，北台灣及東側海上有降水回波，北海岸有局部降雨。

 

吳德榮表示，根據最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今東北風略增強，迎風面雲量增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，中南部晴時多雲；冷空氣很微弱，北台略轉涼，中南部白天微熱、晚偏涼，日夜溫差大。各地氣溫：北部16至22度，中部16至28度，南部17至30度，東部17至28度。

 

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，明日東北風減弱，迎風面雲量漸減，西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨，北台氣溫略升；周五(4日)各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率，北台氣溫續升。周四、五中南部皆是白天微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣；西半部清晨易有「輻射霧」發生，注意行車安全。

 

吳德榮也提到，根據最新模式模擬顯示，周六(5日)另一波東北風略增強，迎風面雲量略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨，西半部晴時多雲；冷空氣很弱，北台氣溫略降，中南部變化不大。周六晚至下周(6)日白天東北風減弱，西半部多雲時晴，東半部仍有局部短暫降雨；北台氣溫回升。

吳德榮說，下周(6)日晚鋒面及強冷空氣南下，降雨範圍擴大，中部以北及東半部轉有雨，氣溫下降。下周一(7日)鋒面通過，中部以北雨後多雲，天氣明顯轉冷。下周二(8日)各地恢復晴朗穩定。期末的模擬天氣，變化頻繁，且模式仍在調整，應持續觀察。

吳德榮 東北風

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