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淡水開港一百六十年 淡江大學開唱淡水自己的歌

聯合新聞網 / 台北訊
運用陸海空拍攝的《淡水開港一百六十年》影片將於開幕式進行首播。題字／張炳煌、圖／林信成製作提供
運用陸海空拍攝的《淡水開港一百六十年》影片將於開幕式進行首播。題字／張炳煌、圖／林信成製作提供

1862年淡水因天津條約開放為國際商港，成為東西文化交融之地。今年為淡水開港一百六十週年紀念，淡江大學將於2022年3月7日上午十時整，假該校文錙音樂廳舉行「淡水開港160年特展」開幕式暨音樂會，此為該校重點研究暨USR計畫「淡北文化ｅ線牽」成果之一。此次特展由淡水維基館、淡江大學資圖系數位典藏與數位人文研究室主辦，並與淡江大學文錙藝術中心合辦，盛情歡迎各界對北臺灣歷史文化感興趣的朋友前來共襄盛舉。

此次特展有三大亮點，除了一部運用陸海空拍攝的《淡水開港一百六十年》影片將於開幕式進行首播外，更由計畫團隊組成「文五合音」合唱團，身著歷史服飾穿越時空「唱淡水自己的歌」。計畫主持人兼策展人林信成教授表示，「唱淡水自己的歌」這個節目，是由他搜集了八首校園民歌和國台語經典老歌，將歌詞重新改編，融入淡水的歷史文化與風景民情；希望透過這些歌曲深化大家對淡水的情感與在地的連結，同時也呼應了校園民歌時代開拓者之一，亦為淡江大學校友的李雙澤「唱自己的歌」的理念。

「唱淡水自己的歌」八首歌單如下：
1. 《我們的淡水港》（改編自《外婆的澎湖灣》）
2. 《河海山城》（改編自《古國今昔》）
3. 《逐工到淡水》（改編自《流浪到淡水》）
4. 《淡江之歌》（改編自《風中的承諾》）
5. 《淡水河畔》（改編自《鄉間的小路》）
6. 《踏著夕陽追尋》（改編自《踏著夕陽歸去》）
7. 《陪我到淡水》（改編自《忘情水》）
8. 《淡江傳人》（改編自《龍的傳人》）

此外，在文錙音樂廳場外也將設有「淡北文化VR聯展」，分別是：《淡金海岸石滬群VR展》、《河海山城老淡水—蔡坤煌攝影VR展》、《基淡雙城四百年VR展》，該展覽透過虛實整合，以類似元宇宙方式展出淡水歷史文化，並有導覽員負責解說。其中，《基淡雙城四百年VR展》更以VR互動裝置及3D建模技術重現歷史場景——基隆聖薩爾瓦多城、淡水聖多明哥城，讓觀眾能進一步了解北臺灣四百年的歷史發展。

為遵守防疫原則實名制及場地空間規劃，欲參加者請先至淡江大學活動報名系統(http://enroll.tku.edu.tw/course.aspx?cid=TABX20220307)填寫資料，出、列席人員請保持1.5公尺社交距離或佩戴口罩，如有發燒、感冒、咳嗽、流鼻水、嗅/味覺異常或其他身體不適之症狀者，謝絕出席。

「文五合音」合唱團將身著歷史服飾穿越時空「唱淡水自己的歌」。圖／馮文星攝影
「文五合音」合唱團將身著歷史服飾穿越時空「唱淡水自己的歌」。圖／馮文星攝影

《基淡雙城四百年》以VR虛擬實境再現歷史場景。圖／林信成製作提供
《基淡雙城四百年》以VR虛擬實境再現歷史場景。圖／林信成製作提供

淡水河 淡江大學

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