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「台鐵公司化」晚間3小時審查完 官員：交通部太聽工會的話

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
台鐵公司化示意圖。聯合報系資料照
台鐵公司化示意圖。聯合報系資料照

交通部推動台鐵公司化，「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案上周五報行政院後，今晚歷經3小時審查通過，交通部將擇期提報行政院會，另協同考試院訂定人事制度；今天雙方較大歧見在車輛資產如何運用，最後償債基金、土地資產等均依交通部條文通過。

台鐵太魯閣事件造成49人死亡，交通部為此推動台鐵公司化，完成「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案修正版本後，上周五下班前提報行政院，今天傍晚5時30分開始逐條審查，由行政院政務委員羅秉成主持，交通部長王國材親自出席，人事、主計單位也全程參與，歷經3小時完成審查。

與會官員指出，交通部今天提出的方案「交通部比較聽工會、員工的意見」，大多是聽了工會、員工意見，就搬上來，但從法理、財務和會計上，沒有融合認知就形成條文，因此財政及主計單位在許多會計處理上，會認為並不符合常理。

過去一段時間交通部與工會溝通時，雙方對債務議題歧異最大，工會質疑政府僅每年補貼57.8億元的退休金及長期債務，但去年度負債額高達4100億元，台鐵光短期負債就超過1300億元，認為公司化後會「一開門就虧本」。交通部最後規畫以償債基金進行；工會則將自提版本。

據了解，今天會議中，雙方在償債基金、土地資產部份，爭議不大。反而花最多的時間在討論車輛，交通部認為車輛占資產90％應採租賃，財產保留在政府部門，財主單位則認為是營運需要，且占了很大的比例，必須作價投資。

雖然財主單位認為不合乎常理，但最後雙方認同法令再通過後另訂規範。全案行政院審查通過，交通部將在整合各方意見後，同時也需協同考試院另訂人事制度規範，再另訂時間報行政院會，通過後再送立法院審查。

交通部長 行政院 台鐵

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