氣候衝擊嚴重加劇 學者：提高決策層級

「應以總統層級面對氣候變遷問題！」防災顧問賈新興針對「科技部因應氣候變遷衝擊的說明與回應」表示，台灣現有的能源政策根本是不夠的，政府應迅速提高各部會面對氣候議題的決策層級。氣象學者汪中和表示，肯定科技部迅速做出回應，但氣候變遷「是整個無法輕忽的重大議題」，強調各部會都應提出應對氣候變遷的方案。

科技部有角色

由於聯合國2月28日公開「衝擊、調適與脆弱度」報告，科技部於1日迅速公布「因應聯合國最新氣候變遷衝擊與調適之科學說明與回應」。聯合國報告內容指出，由於氣溫升高，包括物種滅絕、生態系統崩潰、缺水與農作物減產等問題，嚴重惡化。

科技部說明回應也指出，暖化將嚴重衝擊臺灣的農林漁業，在升溫2℃ 的情況下，水稻明顯減產；未來高溫敏感的高山森林群，適合生存的面積將減少一半。而暖化也將造成臺灣極端降雨強度增加、侵臺颱風機率降低與降雨型態改變，進而造成旱澇災害頻率與強度增加。

科技部強調，未來會扮演一個氣候科學治理的角色，且未來做法以淨零與調適並重。盼台灣與國際趨勢同步，在朝向淨零目標邁進同時，也保障國土安全與社會發展，更應持續強化與整合跨領域科研能量，建構具氣候韌性的永續臺灣。

應提高層級、跨部合作

針對科技部的調適方針，中研院地球科學所兼任研究員汪中和表示，「科技部這些即時的行動跟對策都是正確的」，但希望不僅是科技部提出來，每一個部會都要因應氣候調適方案，做好完全的準備。他強調，「這是國家沒有辦法迴避、無法輕忽的重大課題。」

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則表示，不僅是各部會，政府應提高相關議題的決策層級。他表示，在面對氣候變遷的這種問題時，還是要從總統的角度來去擬定台灣減緩溫室氣體排放的政策，特別是2050淨零排放的政策。

賈新興說，雖然在去年已經有宣示要參與淨零，但實際上從我們現有的能源政策來看，根本是不夠的，所以我們的政府需要更大的魄力來進行淨零碳排。

他指出，都市是解決氣候變遷很重要關鍵，包括再生能源、綠色運輸與水資源永續等3大面向。他強調，各部會提出的建議，應該要整個串連成一個國家的政策，才能夠達到2050淨零碳排的目標。

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