健盟首次舉辦「健康天使公益音樂會」 推廣全民健康運動
台灣健康運動聯盟（健盟），將於3月19日假台北健康護理大學明倫館首次舉辦「健康天使公益音樂會」，由鋼琴名家輔仁大學江漢聲校長與國際名聲樂家簡文秀教授領銜演出。
國立體育大學前校長、健盟理事長周宏室教授指出，他發起舉辦「健康天使公益音樂會」後，立刻獲得政府、教育界、醫界、中華奧會等各領域領導人支持，更獲得中華民國體育運動總會、以及大學、醫院等15個單位的協辦。
健盟秘書長張東洋表示，此次活動為健康聯盟首次舉辦公益性免費音樂會，主旨在推廣全民健康運動。該聯盟已與哈佛大學全球健康計畫達成合作協議，致力於推動全民健康，引導民眾養成規律運動與健康促進習慣。
此次音樂會除有輔大校長江漢聲演出鋼琴，名聲樂家簡文秀獨唱之外，還有健盟理事長周宏室的獨唱，長榮大學前校長陳錦生的口琴表演，以及吳碧珍、張清泉、蔡明叡、簡正育、陳譽晨等多位音樂家演出。
健康天使公益音樂會於3月19日下午1時30分在台北市北投區明德路365號國立台北護理健康大學大禮堂舉行，免費入場，機會難逢，欲參加民眾須上健盟官網http://thma.taipei/PublicWelfare2022A/報名，確認收到回覆電子郵件後，到現場簽到入場，座位有限，額滿截止。
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