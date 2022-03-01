健盟首次舉辦「健康天使公益音樂會」 推廣全民健康運動

牙齒是門面，一口白皙漂亮的牙齒，給人舒服親切又自信的感覺，對於形象更是大加分，牙齒矯正儼然成為愛美風潮下的全民運動。從早期的傳統鋼牙妹，到現在討論度超高的隱形牙套矯正，兩種矯正方式各有優缺點。

2022-03-01 15:48