一張A4、夢想高飛 Red Bull紙飛機大賽三月全台啟程

夢想的存在，正因為目標從空想成為了現實，令人純然感受到喜悅與感動。由能量飲料Red Bull所舉辦的「世界紙飛機大賽」（2022 Red Bull Paper Wings）即將在今年四月舉辦台灣決賽，品牌除了號召來自全台灣大學校園資格選手參加，優勝者更有機會飛往奧地利參與五月13至14日的全球決賽，讓夢想起飛、飛向全世界。

包含飛久、飛遠與花式三項競賽項目的Red Bull世界紙飛機大賽，每三年舉辦一次，今年則是在2019之後、睽違三年的最新比賽賽程。參賽者需錄製下創意紙飛機的影片，並分享至抖音平台，最後將由Red Bull電競選手與網紅擔任評審，票選出最具創意作品，獲得優勝的選手則可前往奧地利機棚Hangar-7，與全世界的「紙飛機」高手，一分高下。