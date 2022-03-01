聽新聞
test
0:00 / 0:00
一張A4、夢想高飛 Red Bull紙飛機大賽三月全台啟程
夢想的存在，正因為目標從空想成為了現實，令人純然感受到喜悅與感動。由能量飲料Red Bull所舉辦的「世界紙飛機大賽」（2022 Red Bull Paper Wings）即將在今年四月舉辦台灣決賽，品牌除了號召來自全台灣大學校園資格選手參加，優勝者更有機會飛往奧地利參與五月13至14日的全球決賽，讓夢想起飛、飛向全世界。
包含飛久、飛遠與花式三項競賽項目的Red Bull世界紙飛機大賽，每三年舉辦一次，今年則是在2019之後、睽違三年的最新比賽賽程。參賽者需錄製下創意紙飛機的影片，並分享至抖音平台，最後將由Red Bull電競選手與網紅擔任評審，票選出最具創意作品，獲得優勝的選手則可前往奧地利機棚Hangar-7，與全世界的「紙飛機」高手，一分高下。
目前全世界共有64國、405個參賽學校，比賽規則只有必須使用一張A4尺寸的紙張，摺疊出任何形狀的紙飛機；在「飛久」項目的最長距離目前為39.45公尺、飛行最長時間則為12.75秒，3月11日（五）、17日（四）與19日（六），則分別將在台北德明財經科技大學、台中中興大學，以及台南成功大學舉辦比賽。更多詳情與比賽規則，則可登入活動繁體中文網站https://paperwings.redbull.com/tw-zh/ 。如何讓夢想起飛？或許就從一張白紙開始。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言