回響／實現全民監督 「路口安全改善通報專區」3月上線

台灣每年有近3千人慘死道路上，還連四年攀升，卻缺乏「由下而上」通報機制。聯合報與願景工程基金會1月推出「公路正義2.0」專題後，行政院允諾建立民眾通報專區，實現全民督工。交通部道安會今宣布，168交通安全入口網新增「路口安全改善通報專區」，並於3月1日正式上線。

民眾走路開車、騎車時，或許曾發現某一處口交通設施標誌標線看不清楚；也有可能發現某一交岔路口的秒差不太合理。

根據交通部統計，近六成交通事故發生在「路口」。道安會說，為能即時改善路口安全，降低事故死傷，交通部3月1日起在168交通安全入口網新增「路口安全改善通報專區」正式上線，建立由下而上的通報機制，讓對路口或路段有安全疑慮的民眾或駕駛人新增通報的管道，以利中央或地方政府可盡速改善，進而提升行的安全。

道安會說，不管是國道、快速道路、省道還是市區道路，凡是發現路口不良的情況，都可以藉由168交通安全入口網「路口安全改善通報專區」通報上線(http://168.motc.gov.tw -友好連結下 路口安全改善通報專區 進行通報)，或是由地方縣市政府1999單一窗口通報專線進行通報。只要發現道路有任何問題或缺失，不論是透過網路通報或專線通報，根據通報路口和狀況，將盡速回報給主管單位，並於勘查後回報處理辦法或處理情形。

除了在168交通安全入口網設置「路口安全改善通報專區」，按照交通部規畫，後續公路總局也會協助建立危險路口路段通報系統，預計第三季上線。未來將有更多眼線，預防交通事故發生。