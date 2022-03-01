門諾長照中心開工 納智慧醫療與綠建築設計

門諾會醫療財團法人今天舉行吉安長照整合服務中心奠基開工典禮，包括音樂人李宗盛捐贈的「年華大樓」及失智家屋「湧愛大樓」，將以智慧醫療、綠建築設計，預計2024年完工。

總執行長張文信除了代表感謝社會各界對門諾的支持，也謝謝李宗盛的大愛。他說，李宗盛把媽媽當年節衣縮食留下的北投房屋出售，捐建門諾長照整合服務及人才培育中心大樓，並感念父親李仲年、母親潘雪華的愛而命名為「年華大樓」，這份傳承母愛照護偏鄉的精神，令人動容敬佩。

此外，李宗盛也協助門諾在年華大樓旁興建的失智團體家屋募集資金，同時為失智團體家屋大樓命名為「湧愛大樓」。

張文信說，雖然李宗盛無法親自到場參加今天的奠基開工典禮，但衷心感謝李宗盛及他的好友賈漢生努力擘畫、牽線，以及娛樂界好友們力挺，規劃多場藝文音樂餐會，讓募款活動順利圓滿，成就這項美事，讓門諾長照服務將邁入新的里程碑。

門諾醫院表示，即將興建的年華大樓是4層樓建築，湧愛樓則是3層樓，兩棟樓建築風格各具特色，更納入智慧醫療、綠建築等創新設計概念；規劃日照中心、失智家屋，還有長青學苑、復健中心、療癒花園以及長照人才培育教室等。

整個園區位於吉安鄉縣道193線南濱段，無圍牆設計不僅拉近社區距離，也將結合在地資源與專業服務，打造成為失智、失能、身障友善園區。