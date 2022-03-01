暖化升溫 科技部預言水稻恐減產、海平面上升1.2公尺

聯合國昨天公布最新氣候變遷報告，科技部研究顯示，在暖化升溫攝氏2度與4度下，台灣周邊海平面可能分別上升0.5及1.2公尺，可能會導致西南沿海地勢較低窪地區的淹水，也會導致水稻明顯減產、高山灌叢與鐵冷杉森林的面積將於世紀末減少一半，登革熱風險也會因暖化向北部延伸增加。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）2月28日發布「第六次評估報告第二工作組報告：氣候變遷影響與調適」（AR6 WGII）；對於聯合國報告，科技部「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）」今天也同步提供台灣氣候變遷衝擊的初步推估結果。

科技部團隊研究，暖化下的升溫將衝擊台灣農林漁業，升溫2度情境下，水稻將明顯減產，對於高溫敏感的漁產養殖亦會受影響；另外，夏季升溫敏感的高山森林植群，以高山灌叢與鐵冷杉森林為例，預測適合生存的面積將於世紀末減少一半。

而在在公衛與健康方面，科技部團隊指出，埃及斑蚊分布將因暖化向北部延伸，分布範圍也擴增，導致登革熱發生風險增加；冬季空氣品質不良日數亦將因暖化而增加。

除此之外，暖化也將造成台灣極端降雨強度增加、侵台颱風機率降低與降雨型態改變，進而造成旱澇災害頻率與強度增加。若以淹水為例，初步評估世紀中及世紀末淹水機率皆呈現持平或增加趨勢；坡地災害部分，以北部與南部特定集水區為例，於世紀中崩塌率呈現持平或略為增加；而集水區的河川流量豐枯差異變大，在春季（2至4月）大致呈現減少趨勢，可能增加枯旱風險。

暖化後颱風強度增加，將增加沿岸風浪及暴潮衝擊。科技部團隊也預估，在升溫2度至4度的情境下，台灣周邊海域海平面分別上升0.5及1.2公尺，可能導致西南沿海地勢較低窪地區的溢淹；不過，以大台北地區的模擬結果為例，都會地區因有堤防保護，影響相對較小。

科技部表示，未來氣候變遷的風險評估除了氣候因子之外，亦需同時考量非氣候因子的社會經濟發展等跨領域面向，不同的升溫情境與社會經濟發展路徑，將對造成人類與自然系統不同程度的風險。

科技部也說，面對氣候風險的增加，IPCC報告強調全球需要在符合永續發展目標和巴黎協定的規範下，加強氣候治理與社會發展轉型，實現「氣候韌性發展」。台灣應持續與國際趨勢同步，一方面邁向淨零目標，並強化可保障國土安全與社會發展的調適作為，建構具氣候韌性的永續台灣。