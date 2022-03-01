竹山秀傳醫院新團隊今上任 榮譽院長謝輝龍退而不休
南投縣竹山秀傳醫院今天起正式由莊碧焜接任院長一職，邁入70歲的謝輝龍雖卸下重擔，仍是院方的榮譽院長，新任院長莊碧焜表示，竹山秀傳從去年成立「心導管室」後，把握不少黃金搶救時刻的案例，希望未來再擴大「急重難症」的醫療量能；去年12月同時改制成為醫療社團法人，未來將積極深耕社區，包括遠距醫療、遠距照護以及長照服務，讓鄉親更信任醫院的醫療能力。
竹山秀傳院長莊碧焜今天帶領新任副院長曾俊凱、沈德群正式走馬上任，秀傳醫院總裁黃明和也指出，未來竹山秀傳會加強外科、強化開刀房，往微創手術努力，讓病人可以縮短住院時間，獲得更好的醫療品質和醫療照護。同時也要倚重莊院長的耳鼻喉科的專才，未來朝向頭頸癌、口腔癌治療，發展成為竹秀的特色醫療，彰化秀傳和彰濱秀傳的微創專家、口外團隊也會全力支援。
榮譽院長謝輝龍說，35年前從北部回到中部後即在彰化秀傳服務，之後受總院的委任前來竹山偏鄉，創辦竹山秀傳醫院，並成為創院院長迄今已25年，如果加上找地、買地，建醫療大樓至營運超過30年，謝輝龍感性回憶，竹秀讓他從40歲有衝勁的青壯年變成70歲白髮蒼蒼的模樣，心中滿滿感恩，今年做出重大決定，請辭代理院長一職，並於以挪出更多的時間陪伴97歲高齡的母親及家人。
謝輝龍表示，竹秀醫院1997年5月完工啟用，營運不到2年半即遭逢此不可抗拒的921大地震，隨之而來的醫院重建工作，光是經費便高達2億多元，導致許多股東打退堂鼓拒絕貸款重建，更讓他一個頭兩個大，但一想到偏鄉民眾生病無處就醫，更加堅定籌措經費重建的決心，最後在災後1年多便如願完成重建工作。
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