竹山秀傳醫院新團隊今上任 榮譽院長謝輝龍退而不休

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣竹山秀傳醫院今天起正式由莊碧焜鄉（ 右一）接任院長一職，邁入70歲的謝輝龍（ 左一）雖卸下重擔，仍是院方的榮譽院長。圖／竹山秀傳提供
南投縣竹山秀傳醫院今天起正式由莊碧焜鄉（ 右一）接任院長一職，邁入70歲的謝輝龍（ 左一）雖卸下重擔，仍是院方的榮譽院長。圖／竹山秀傳提供

南投縣竹山秀傳醫院今天起正式由莊碧焜接任院長一職，邁入70歲的謝輝龍雖卸下重擔，仍是院方的榮譽院長，新任院長莊碧焜表示，竹山秀傳從去年成立「心導管室」後，把握不少黃金搶救時刻的案例，希望未來再擴大「急重難症」的醫療量能；去年12月同時改制成為醫療社團法人，未來將積極深耕社區，包括遠距醫療、遠距照護以及長照服務，讓鄉親更信任醫院的醫療能力。

竹山秀傳院長莊碧焜今天帶領新任副院長曾俊凱、沈德群正式走馬上任，秀傳醫院總裁黃明和也指出，未來竹山秀傳會加強外科、強化開刀房，往微創手術努力，讓病人可以縮短住院時間，獲得更好的醫療品質和醫療照護。同時也要倚重莊院長的耳鼻喉科的專才，未來朝向頭頸癌、口腔癌治療，發展成為竹秀的特色醫療，彰化秀傳和彰濱秀傳的微創專家、口外團隊也會全力支援。

榮譽院長謝輝龍說，35年前從北部回到中部後即在彰化秀傳服務，之後受總院的委任前來竹山偏鄉，創辦竹山秀傳醫院，並成為創院院長迄今已25年，如果加上找地、買地，建醫療大樓至營運超過30年，謝輝龍感性回憶，竹秀讓他從40歲有衝勁的青壯年變成70歲白髮蒼蒼的模樣，心中滿滿感恩，今年做出重大決定，請辭代理院長一職，並於以挪出更多的時間陪伴97歲高齡的母親及家人。

謝輝龍表示，竹秀醫院1997年5月完工啟用，營運不到2年半即遭逢此不可抗拒的921大地震，隨之而來的醫院重建工作，光是經費便高達2億多元，導致許多股東打退堂鼓拒絕貸款重建，更讓他一個頭兩個大，但一想到偏鄉民眾生病無處就醫，更加堅定籌措經費重建的決心，最後在災後1年多便如願完成重建工作。

邁入70歲的謝輝龍（ 左）卸下院長重擔，秀傳醫院總裁黃明和仍邀請擔任竹山秀傳榮譽院長職。圖／竹山秀傳提供
邁入70歲的謝輝龍（ 左）卸下院長重擔，秀傳醫院總裁黃明和仍邀請擔任竹山秀傳榮譽院長職。圖／竹山秀傳提供
南投縣竹山秀傳醫院今天起正式由莊碧焜鄉（ 右三）接任院長一職，邁入70歲的謝輝龍（ 左三）雖卸下重擔，仍是院方的榮譽院長。圖／竹山秀傳提供
南投縣竹山秀傳醫院今天起正式由莊碧焜鄉（ 右三）接任院長一職，邁入70歲的謝輝龍（ 左三）雖卸下重擔，仍是院方的榮譽院長。圖／竹山秀傳提供

彰化 偏鄉

延伸閱讀

安聯投信：半導體業仍是布局產業趨勢的較佳方向

高雄燈會無人機今最後一場 國際團隊：台灣人自律自主

成年人心臟肌肉再生能力低 竹山秀傳及時搶救心梗患者

南投竹山親子公園落腳公墓 縣府更擬開發工業區

相關新聞

「台鐵公司化」晚間3小時審查完 官員：交通部太聽工會的話

交通部推動台鐵公司化，「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案上周五報行政院後，今晚歷經3小時審查通過，交通部將擇期提報...

東北季風2日增強 北台灣高溫降至20度

氣象局今天表示，明天東北季風增強，降雨以基隆北海岸、大台北東側為主，桃園以南大致為晴到多雲，北台灣高溫降至攝氏20度左右...

交通部已送台鐵公司化條例 工會怒反撲：擬3月底3千人陳情

台鐵太魯閣事件後，交通部推動台鐵公司化，在完成「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案修正版本後，交通部已在上周五提報行...

做情緒的主人 面對負面情緒專家4招有解

生活中每個人或多或少都有過情緒的問題，尤其是負面情緒常帶來許多困擾，嚴重時可能會影響生活和工作。

隱形牙套必看懶人包 這3點別忽略

牙齒是門面，一口白皙漂亮的牙齒，給人舒服親切又自信的感覺，對於形象更是大加分，牙齒矯正儼然成為愛美風潮下的全民運動。從早期的傳統鋼牙妹，到現在討論度超高的隱形牙套矯正，兩種矯正方式各有優缺點。

大樂透頭獎1.7億元1注獨得 獎落這縣市

大樂透第111027期今晚開獎。中獎號碼為07、19、31、24、45、17，特別號38；派彩結果，頭獎1注中獎，在苗栗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。