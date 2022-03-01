交通部已送台鐵公司化條例 工會怒反撲：擬3月底3千人陳情

台鐵太魯閣事件後，交通部推動台鐵公司化，在完成「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案修正版本後，交通部已在上周五提報行政院，並於今天審查。此舉也引發工會不滿。台鐵企業工會說，本周仍會自提版本，並尋求立委支持，更不排除3月底動員3000人至立法院陳情。

台鐵企業工會理事長陳世杰受訪時說，近日參與跨部會會議，有提出希望台鐵公司化後負債清零、資產全留，交通部也說會列入紀錄，結果交通部還是送了自己的版本，既然彼此對民國92年行政院四項承諾沒有共識，工會仍會自提版本，預計「工會版本」公司化條例草案本周出爐。

陳世杰說，近日將召開臨時理事會，自提版本後也會尋求立委支持，更不排除最快3月底、4月初動員3000員工到立法院陳情。

台鐵企工稍早發布新聞稿表示，公司化議題早於92年已開始著手推動，工會對此亦進行過大規模抗爭，最終獲得行政院函文承諾公司化先決條件包含歷史債務政府全部承接；政策虧損政府全額補貼；建設、維修、車輛等政府負擔；公司化條例與工會協商同意。

企工說，自始至終堅持草案精神應以當初承諾為依據，但讓人倍感震怒的是，主張土地資產全部保留，用作自主開發，而政府應自籌財源，設立償債基金，來償還債務，但交通部在草案中，僅針對台鐵一千多億短期債務，比照92年承諾，由政府負擔，實際卻是剝奪台鐵土地，用以進行短期債務歸零，其餘近3000多億債務之處置，更是含糊其詞；政策虧損也未明文「全額」補貼，計算公式更無從得知，根本為黑箱作業。

企工說，其餘諸多荒謬之暫不予爭論，光這幾個重點已讓全體會員完全看不到台鐵改革的未來，公司根本無法如何獲利，員工現有身份權益、薪資調整、福利及未來退休保障的基礎全無，試問交通部提出的這種草案，何來誠意與誠信？這樣要如何達成共識？

企工說，讓人憤慨的是，交通部長王國材依然完全忽視前函之承諾，堅持己見，一意孤行，對於工會所提諸多訴求，皆避重就輕，尤其針對核心問題，仍無法提出實際解決方案， 終在2月25日於未與該會協商草案之前提下，逕自提交公司化條例予行政院，於今天進行審查，以送立法院審議通過，該舉已完全背離行政院承諾。

企工質疑，蔡英文總統已公開發表改革台鐵方向，為「革新組織文化、改善財務困境及朝向永續經營」，另行政院長蘇貞昌多次指示「安全、安定、轉型」等方針進行台鐵改革，當中皆未提及台鐵公司化，為何王國材一意孤行？

企工最後呼籲全體會員，面對毫無誠意毫無誠信的交通部，唯有展現團結的力量，給予實質的教訓，方可表達員工心中的怒吼以及的不滿，並提及必須借鏡烏克蘭，面對在強大的敵人，唯有奮力抵抗，才能制止敵人的予取予求，倘若沒有站出來抵抗，只有遭受輾壓的下場。最後也必須先向國人說聲抱歉，未來抗爭所造成之不便，是交通部步步進逼我們，已毫無退路之情形下，所做反撲。

對此，交通部指出，二二八連假前王國材已請台鐵杜局長把公司條例送院版本給工會。工會的訴求，交通部已儘可能爭取，包括歷史債務全部由政府負擔、現職員工權益不變、基礎設施/車輛支持、政策因素補貼等。雖不能百分之百同意，已就政府財政負擔限制，做最大努力。