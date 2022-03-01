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摔傷脊椎癱瘓成口足畫家 江永旭畫卡募愛助防疫與傷友

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
口足畫家江永旭因緣習畫3年，現有作品獲私人機構收購，已有固定收入自給自足。圖／台中慈濟醫院提供
口足畫家江永旭因緣習畫3年，現有作品獲私人機構收購，已有固定收入自給自足。圖／台中慈濟醫院提供

脊損傷友江永旭19歲時傷及脊椎，造成胸部以下癱瘓，原以為餘生僅能攤在床上，意外接觸到油畫，成為口足畫家。習畫近三年，現已有固定收入維持生計，感念一路來幫助他的每分恩惠，由台中慈濟醫院協助，自今天至14日止，舉辦獻愛義賣活動，歡迎社會各界共襄盛舉。

江永旭(40歲)師從畫家阮麗英，加入「藝點亮身障油畫班」，學習以口作畫近三年，如今作品已獲私人機構收購，是有固定收入維持生計的口足畫家；阮麗英說，去年底精選學員佳作印製畫卡，鼓勵身障學員開拓自我行銷能力，所得全歸學員，銷售情形不錯，學員們也更有信心。

江永旭提供的畫卡12張一套200元，想以「藝點亮身障油畫班」畫卡套組的方式募心募愛，所得一半捐贈慈濟基金會供作疫苗基金、一半捐贈給畫室購買顏料，供如他同樣學習畫畫謀生的學員使用，因為「想要感恩的人太多太多」。

回首19歲那年，江永旭不慎從高處跌落，頸椎損傷、胸部以下癱瘓，臥床的日子天天望著天花板，臥床一眨眼15年，曾以為就癱在床上度餘生，遇見社區慈濟人到宅關懷，發現他雙腳嚴重潰爛，就醫困難重重，轉而通報台中慈濟醫院協助，在慈善與醫療雙管其下的幫助中開啟重生希望。

慈濟醫院院長簡守信親自探視幫他換藥，並促成後續完成居家無障礙環境、申請電動輪椅、居家服務員協助等，持續的關心與鼓勵，成了他突破心牆重要關鍵，成功走出家門、自己前往醫院復健，讓江永旭探索全新的生活經驗。

江永旭在阮麗英老師指導下，於2019年初次接觸油畫。陌生的色彩、構圖，學習口咬著長長畫筆，在畫布上堆疊油彩，不但嘴又痠又痛，還直流口水，但他堅持不放棄，全神貫注咬著畫筆，慢慢克服困難，以最短將近兩個月，甚至更久時間完成一幅作品，一點一滴為新生命塗上豐富色彩，揮別過往陰霾。

江永旭表示，拿到「藝點亮身障油畫班」畫卡時，特地商請台中慈濟醫院社會服務室社工師幫忙義賣，將來所得分為2份，捐做慈濟疫苗基金以及供畫室添購顏料，表達感謝與回饋，也希望鼓勵其他傷友不要向命運低頭。

台中慈濟醫院社會服務室高專吳宛育表示，認識江時是躺床的病人，到現在已默默成為口足畫家，此次義賣畫卡所得捐給疫苗基金與傷友，希望貢獻一己之力，良善發心令人感動，也請大家支持。填單預購網址(https://forms.gle/BVFr1taqpwy8Uv9W9)，卡片到貨通知親取；院外大德也可直接在社會服務室櫃檯繳款親取。

台中慈濟醫院協助，自今天至14日止，舉辦獻愛義賣活動，販售江永旭所繪畫卡，收入捐予疫苗基金及傷友。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院協助，自今天至14日止，舉辦獻愛義賣活動，販售江永旭所繪畫卡，收入捐予疫苗基金及傷友。圖／台中慈濟醫院提供

慈濟 身障 義賣

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