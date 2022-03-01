【鳳梨禁運一年】連續14次已讀不回 鳳梨介殼蟲仍無解

中國大陸對台下鳳梨禁運令，至今滿一年，一年期間，我方14度提出兩岸應就防檢疫問題，展開技術性對話，但都遭擱置「已讀不回」，我國甚至狀告世界衛生組織(WTO)食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會(SPS委員會)第81次例會中，提出特定貿易關切，意見仍被擱置，一年來兩岸「有溝沒有通」，我方頻頻被碰軟釘子，介殼蟲爭議未解。

去年3月1日，中國大陸3月1日起，以檢出有害生物禁為由，禁止台灣鳳梨外銷中國大陸，國台辦曾公布28件台灣鳳梨害蟲照片；當時，農委會主委陳吉仲認為是不實指控，不合格件數並非28件，我方僅收到13件。

農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，發生鳳梨禁運事件以來，過去一年，曾14度向中國大陸提出，希望能展開兩岸防檢疫的技術性諮商，但是，不論是鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧、甚至近期的石斑魚議題，都沒有收到中國大陸回應，防檢局仍會繼續透過兩岸平台持續努力接洽，希望能在這技術平台上，可以對話解決問題。

去年11月4日，我國在世界衛生組織(WTO)食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會(SPS委員會)第81次例會中提出特定貿易關切，當時，中國大陸在會議中表示，多次在我國水果中截獲介殼蟲與其他病菌，已通報我國相關不合格情況，但情況一直未得到改善；我駐WTO代表羅昌發大使請求發言重申，本案無採取暫停輸入措施的必要，請中方立即解決相關輸入限制，最後我方要求展開技術性對話，中國大陸並沒有正面回應。

鄒慧娟表示，一方面藉由兩岸平台，另一方面SPS會議，下一次例會將在3月底召開，我國仍會繼續提出貿易關切，強調大家都須依據科學證據，解決農產品檢疫貿易問題。

她說，近期鳳梨外銷已經開始，我國鳳梨本來就可以賣到日本去，去年到日本的貿易量增加，經過一年，防檢局也要求農民、包裝廠做好鳳梨源頭管理，今年也強化冷鏈運輸，如發現介殼蟲，則可以採取薰蒸方式，我國農民在出貨前，防檢局各分局人員，也會進行稽核，要求必須符合輸入國家的防檢疫規範，把風險降到最低。

鄒慧娟表示，介殼蟲問題，包括台灣、中國大陸、日本都有，鳳梨田在開放的大田場域，要做到介殼蟲完全殺滅成本很高，台灣推廣友善耕種，必須輔導農民減低蟲害發生，盡量在外銷供果園、包裝場強化管理。

台南市前副市長、農糧署前副署長許漢卿表示，鳳梨採收時因田間熱，果心中心溫度高，若沒有進行採後處理，冷藏運輸，時間久了就容易黑心；國外的經驗，是採取冰水冷系統，專門處理需要進行長途運輸的外銷果品使用，一方面進行水果預冷，另一方面可做殺蟲工作，確保果品外銷不帶有介殼蟲；而現階段，我國鳳梨外銷除蟲，採取人工噴槍，比較難做到蟲體滅絕。