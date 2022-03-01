6千人染C肝不治療恐陷肝癌危機 逾半數在雲嘉南

中央社 / 台北1日電

為根除C型肝炎，健保署4年前將要價新台幣18萬元的口服新藥納給付，但目前仍有6000名C肝病人未接受治療，雲嘉南地區占55%最多，其次為桃竹苗、高屏地區，恐身陷肝癌風險。

為提前達到世界衛生組織（WHO）根除C肝的目標，台灣於2017年初將C肝口服新藥納入健保給付，不僅沒有傳統干擾素的發燒、掉髮等副作用，只要2到3個月就有98%機會治癒，而且治療藥費約18萬元全由健保給付。

衛生福利部中央健康保險署醫審及藥材組科長連恆榮今天接受中央社記者電訪時表示，截至去年底，全台已有13.1萬名C肝病人接受治療，已達成2025年治療25萬人的一半，但近年因疫情等因素，治療速度愈來愈緩慢。

連恆榮說，根據健保署統計，目前仍有約6000名C肝病人還未接受治療，光是雲嘉南地區就占了55%、桃竹苗地區14%、高屏地區13%。

他指出，另有13.3萬名曾感染C肝且抗體陽性者，也是C肝感染高風險族群，同樣以雲嘉南33%最多、桃竹苗25%、台北地區16%，依照過去經驗約6成民眾體內仍有病毒，必須儘快檢驗病毒量，一旦確診務必及早治療，避免身陷C肝病毒危害。

連恆榮說，研究顯示，C肝病人平均每4人就1人有肝硬化，肝硬化病人每20人有1人會併發肝癌，更可怕的是，C肝感染初期幾乎無症狀，許多人恐輕忽嚴重性。

連恆榮表示，以往健保給付的C肝全口服新藥，醫師必須具有消化系專科資格才能處方開藥，但為了避免民眾因轉診而降低治療意願，還得舟車勞頓，健保去年10月22日起取消開藥科別限制，治療院所也從659家增加到802家，鼓勵民眾就近治療。

健保署署長李伯璋呼籲，政府補助45至79歲民眾、40歲至79歲原住民免費接受C肝篩檢，盼年輕朋友鼓勵家中長輩篩檢、治療，遠離日後出現肝硬化及肝癌的風險。

C肝 健保 肝病

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