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紅蔥頭佐味 台南後壁古早味碗粿更美味

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
農業局長李建裕（左一）等人推薦後壁碗粿。圖／讀者提供
農業局長李建裕（左一）等人推薦後壁碗粿。圖／讀者提供

台南後壁區頂長社區日前使用產銷履歷在來米製作古早味碗粿口碑佳，近日增添台南在地紅蔥頭搭配口感更濃郁，地方表示，希望藉由不斷推廣，打響「後壁碗粿」知名度。

後壁區頂長社區長期投入社區營造有成；今年以「頂長社區－聆聽長短樹的呼吸」獲得台南社造案年度社區個案評鑑全國第一名，日前也以「林蔭、老厝、展書讀」榮獲「110年度臺南市列管好望角」平時管理維護考核公共及社區景觀類第4名佳績，社區營造成績斐然。

後壁區長黃炳元今天上午前往貼紅榜，並與社區推廣紅蔥頭，農業局長李建裕等人與會，一起品嘗頂長社區近來開發的碗粿，大家吃了對於口感讚不絕口，都認為有了紅蔥頭佐味，碗粿吃起來口感更香濃，舌尖蔥頭香氣令人回味。

頂長社區發展協會總幹事張美雪指出，日前台南沿海紅蔥頭傳出因疫情等因素影響銷售，其實台南紅蔥頭品質相當棒，用在碗粿上美味更加分。

台南後壁區頂長社區日前使用產銷履歷在來米製作古早味碗粿口碑佳，近日增添台南在地紅蔥頭搭配口感更濃郁。記者謝進盛／攝影
台南後壁區頂長社區日前使用產銷履歷在來米製作古早味碗粿口碑佳，近日增添台南在地紅蔥頭搭配口感更濃郁。記者謝進盛／攝影

台南 社區營造 產銷履歷

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