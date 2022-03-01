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列名世界博物館陳仁德石頭館熄燈 民眾：老收藏家悲歌

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
名列世界博物館名錄的嘉義陳仁德石頭館，租用水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，展期昨天結束熄燈。記者魯永明／攝影
名列世界博物館名錄的嘉義陳仁德石頭館，租用水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，展期昨天結束熄燈。記者魯永明／攝影

名列世界博物館名錄的嘉義陳仁德石頭館，3年前結束，租用水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，高齡89歲館主陳仁德身體不佳，交棒兒子陳一西，展期昨天結束熄燈。228連假，吸引許多觀眾把握最後機會觀賞，得知老館長無法圓成立博物館心願，感嘆「老收藏家悲歌！」

陳仁德最後展出經聯合報獨家報導，吸引大批觀眾，石頭館熄燈引起文化部文資局關切，陳一西說，文資局人員來電表示願意提供協助，也有民間企業收藏家有意收藏，但最後都無下文。

他表示，父親不堪長期經營虧損負債，大批館藏品放3座倉庫要付租金，若文化部願意提供適當展覽場地，他願意借展，目前最重要是代父償還債務。

陳仁德收藏逾半世紀、萬件以上全球各地珍貴石頭、恐龍化石等，12年前春節，從嘉市搬遷台南後壁轉型日光石頭博物館重新開幕，不堪長期虧損，3年前結束，租台糖南靖糖廠賣場展出。陳仁德石頭館是三、四、五年級生，自然科學教育場域共同回憶。

陳仁德過去在嘉市經營紅豆書局，28歲收藏奇石、藝術品，從台灣到世界112國家持續不停收藏，成立石頭資料館，成為嘉市文化之旅特色，原計畫將收藏品捐給市府成立石頭館，後因市府爭取興建博物館，無法專門展示他的收藏作罷。

陳仁德後為配合嘉市府湖仔內區段徵收，將石頭館搬遷租用台南後壁閒置倉庫，以日光石頭館重新出發，取名日光，是因他父親日據時代曾在朴子市經營日光食堂，陳仁德希望館藏傳遞知識做教育研究場域，收藏自然奇石、礦石、化石、冰河時期巨型動物標本及石雕，還有巨大自然銅和紅寶、藍寶原礦、長滿白髮的鵝卵石、會發亮螢光礦石、長得像五花肉的「肉形石」等琳瑯滿目。

名列世界博物館名錄的嘉義陳仁德石頭館，租用水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，展期昨天結束熄燈，圖為恐龍蛋化石。記者魯永明／攝影
名列世界博物館名錄的嘉義陳仁德石頭館，租用水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，展期昨天結束熄燈，圖為恐龍蛋化石。記者魯永明／攝影
名列世界博物館名錄的嘉義陳仁德石頭館，租用水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，展期昨天結束熄燈。記者魯永明／攝影
名列世界博物館名錄的嘉義陳仁德石頭館，租用水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，展期昨天結束熄燈。記者魯永明／攝影
陳仁德石頭館名列世界博物館名錄。記者魯永明／翻攝
陳仁德石頭館名列世界博物館名錄。記者魯永明／翻攝

博物館 台南 文化部

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