石門水庫入園車費4月1日起漲價了 桃竹宜7區鄉民仍免費

桃園市政府推動動石門水庫觀光發展需要，決定調漲石門水庫入園車輛停車費，市府觀旅局長楊勝評今天上午表示，自4月1日起，石門水庫調高車輛入園停車費，小車從80元調高到120元、機車從30元調高到50元、遊覽車從300元調高到400元，原有桃園、新竹、宜蘭縣市7個區、鄉鎮居民維持車輛入園免費停車優惠。

石門水庫配合更新設備、建構車輛自動感應辨識系統，4月1日調漲水庫車輛入園停車收費，小車漲至120元、漲幅50%，機車漲至50元、漲幅66%，遊覽車漲至400元、漲幅33%，楊勝評表示，石門水庫車輛入園停車收費已經18年未曾調漲，這次利用水庫入園管理設備全部更新，取消過去人工收引，採取車輛自動感應系統收費，因此調漲車輛入園收費。

桃園市議員李柏坊認為，這次水庫周邊居民維持車輛入園免費優惠落實公平正義，大家贊成，但是不應以車輛登記，建議維持居民身分證入園登記。市議員陳治文表示，之前市府一度計畫取消水庫周邊居民入園免費優惠，她堅持反對，她樂觀如今市府維持周邊居民入園免費優惠，不過實施調漲收費及改制，她建議試辦3個月，再視民意彈性調整。