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26歲男嘴歪眼斜以為中風 醫師診斷：帶狀疱疹引起

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
1名26歲男性起床照鏡子時，發現臉歪嘴斜、耳朵疼痛，甚至一度會聽不見，擔心自己腦中風，後來經醫師診斷發現他的耳朵旁有多顆水泡，確定是帶狀疱疹引起的「侖謝亨特氏症候群」。圖／亞洲大學附屬醫院提供
1名26歲男性起床照鏡子時，發現臉歪嘴斜、耳朵疼痛，甚至一度會聽不見，擔心自己腦中風，後來經醫師診斷發現他的耳朵旁有多顆水泡，確定是帶狀疱疹引起的「侖謝亨特氏症候群」。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名26歲男性起床照鏡子時，發現臉歪嘴斜、耳朵疼痛，甚至一度會聽不見，擔心自己腦中風，後來經醫師診斷發現他的耳朵旁有多顆水泡，確定是帶狀疱疹引起的「侖謝亨特氏症候群」，經藥物治療後才恢復健康。

亞洲大學附屬醫院神經內科主任王馨範說，帶狀疱疹又稱做「皮蛇」，由水痘病毒所引起，一旦過去罹患過水痘，病毒就會長時間潛伏在體內的神經節當中，只要民眾太過勞累、壓力大、作息不正常等導致免疫力下降時，就容易會罹患帶狀性疱診。

他說，帶狀泡疹發生在身體跟顱顏部位，兩者產生的影響不同，前者會出現群聚性紅色丘疹，伴隨著疼痛、麻木感覺，後者則因長在頭顱，病毒會攻擊神經，造成較為嚴重的後遺症。

以此案為例，帶狀疱疹病毒長在耳朵部位，引起顏面神經麻痺、臉歪嘴斜、輕微暈眩、耳朵疼痛等症狀，即是典型的「侖謝亨特氏症候群」（Ramsay Hunt syndrome）。

王馨範說，由於帶狀疱疹病毒發作在掌管顏面神經的第7對腦神經，會導致顏面神經麻痺，同時又影響掌管聽神經的第8對腦神經，所以也被稱為「耳朵帶狀疱疹」，患者會先有輕微的脖子緊或痛，接著出現眩暈、嘴歪、聽不見等顏面神經麻痺的症狀，嚴重一點甚至會有腦炎的情形，後續才會在耳朵出現數顆小水泡。

所幸患者經安排住院藥物治療後，病情大幅改善，臉部肌肉也恢復正常，讓他開心直說，「五官又回到原來位置，也不用擔心是腦中風了」。

王馨範提醒，帶狀疱疹引起的侖謝亨特氏症候群，發病3天內是黃金治療期，可使用藥物阻止免疫系統破壞自己的細胞，讓神經細胞自行慢慢修復，建議民眾在飲食上要多補充神經修復的食物，可搭配中醫電療、針灸，協助患者改善顏面神經失調的狀況。而避免帶狀疱疹找上門，除了保持免疫力的穩定之外，施打帶狀皰疹疫苗也是最佳防範方式。

耳朵 腦中風 患者

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