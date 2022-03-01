鐵道舊山線觀光！會勘苗栗鐵道自行車連結台中舊泰安站

鐵道舊山線停駛多年，台中市政府和地方爭取舊山線復駛已20多年，台鐵局今天和民代與各單位今天到舊泰安站會勘，台鐵局說明，今年二月已簽約研究案，先修復苗栗勝興站到台中舊安泰站間的二座橋和一座隧道，爭取到預算後施工，可讓勝興站目前的鐵道自行車先連結到舊泰安站，帶動地方觀光。

立委楊瓊瓔今天邀集台鐵局與台中市府交通局、台中市觀旅局、苗栗縣政府文化觀光局、后里區公所、台中市議員陳本添、張瀞分與后里區多位里長到舊泰安站會勘，舊山線階段性復駛至泰安車站現勘協調會。

台鐵局副局長馮輝昇表示，前任台中市長胡志強和林佳龍都積極推動舊山線復駛，也提交中部縣市治理平台討論，林佳龍擔任交通部時，曾說此案由台鐵局自己推動，規劃17億做基礎建設，但各單位質疑財務和效益問題，目前委託專業財務公司研究中，由台鐵盤點土地資產，工程會兼顧生態、環保與地方發展。

台鐵局企劃處長郭冠宏表示，舊山線復駛最大困難在后里土地取得和工程俢復經費，火車復駛財務較沈重，苗栗舊山線已有鐵道自行車，營運良好，台鐵局對此多元運具有信心，因此舊山線復駛計劃先從苗栗勝興站的鐵道自行車連結到台中舊泰安站，需先修復內社川橋、大安溪橋與7號隧道，此研究案今年二月已簽案執行，完成後取得預算需一年多，工程約3年。

當地后里區泰安里長江慶南表示，舊山線在民國86年停駛，地方爭取舊山線一定復駛，舊泰安站適合小型觀光旅遊，舊山線復駛，可帶動地方發展。

立委楊瓊瓔表示，舊山線停駛多年，苗栗段後來發包委託民營鐵道自行車，已有150萬人次騎乘，她和地方爭取舊山線的鐵道自行車先連結到台中舊泰安站，跨縣市的古蹟合作，活化觀光，爭取17億元經費，由台鐵局和兩縣市合作帶動觀光，也保有鐵道原貌，她希望台鐵局此鐵道自行車延伸計畫在一年內定案，4年內完工通車，鐵道自行車將可騎到舊泰安站。