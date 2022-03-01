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今年228連假比去年同期塞 平均事故件數暴增4成7

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
圖為昨天上午11時14分國1北向210.3公里，發生2輛小客車追撞事故占內車道，造成回堵2公里。圖／高公局提供
圖為昨天上午11時14分國1北向210.3公里，發生2輛小客車追撞事故占內車道，造成回堵2公里。圖／高公局提供

今年三天的和平紀念日、二二八連假已於昨天結束。根據交通部高速公路局統計，假期間平均國道全線雙向交通量為113.7百萬車公里(mvk)較110年增加3%，平均事故件數約158件較110年增加47%，比今年元旦和春節連假還多。整體壅塞狀況在交通量及交通事故增加下，較110年和平紀念日連假略增，國5部分則略有改善，顯示整體疏導仍發揮一定成效。

高公局說，交通量統計方面，連假期間每日雙向交通量介於110.1~116.2百萬車公里(mvk)之間，平均交通量為113.7mvk，較110年和平紀念日連假平均110.8mvk增加3%；其中，南向交通量以首日62.7mvk最高，北向以第3日60.8mvk最高，雙向以首日116.2mvk最高，為平日的1.3倍；另國5平均交通量為3.1mvk，與110年同期平均3.0mvk相近，惟仍為國5平日1.2倍。

高公局說，和平紀念日連假平均肇事件數約158件，較110年大幅增加47%，其中首日肇事件數達189件，較110年增加56%，肇事件數高於111年元旦（單日最高144件）及春節連假（單日最高169件），影響國道車流甚鉅，但在高公局與國道公路警察局攜手合作下，加強迅速排除事故，事故處理時間多數在20分鐘內，有效提升事故處理效率，降低事故對整體車流影響。

至於國道行車情形，高公局說，該連假每日壅塞比例（即每半小時行駛速率低於40公里之路段與時段占全路段全日比例）介於1.5%~2.5%之間，平均為2.1%，較110年和平紀念日連假平均1.6%增加0.5%，主要受到交通量增加及事故影響。整體而言，在用路人配合各項國道交通疏導措施下，雖有局部路段因交通量過度集中或事故影響而出現壅塞情形，但不致嚴重壅塞，顯示整體疏導仍發揮一定成效。

國5交通狀況部分，高公局說，南向在實施匝道封閉及高乘載管制下，路況大致正常，車速大致能維持40kph以上，第1、2日南向尖峰日平均壅塞比例較110年淨減3%；北向在實施高乘載管制下，第2、3日北向尖峰日平均壅塞比例較110年淨減2%，該次國5整體路況較去年略有改善。

高公局說，高速公路1968網站及App於該假期持續增加雲端資源，維持系統穩定服務，提供用路人行前規劃參考並加強宣導民眾使用，假期間最高瀏覽量為第2日84.4萬次，係平日使用量的6.5倍。

連假 國道

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