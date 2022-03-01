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台酒111廉年線上有獎徵答 140項好禮、酒廠VIP券大放送
台灣菸酒公司為善盡社會責任，廣泛宣導公司「誠信價值、多元檢舉管道、檢舉人保護措施、檢舉獎勵措施、全球清廉印象指數」等廉政觀念，特別舉辦「111廉年好禮線上有獎徵答」活動。
參加民眾僅需於今年3月1日至3月14日期間，進入活動問卷網頁（https://forms.gle/ma3NVbKuDEaGaaB26）完成答題後送出，全部答對者即可取得抽獎資格。台酒公司預訂於3月21日公開抽出幸運得主，中獎名單將統一公布於台酒公司官網及「吃喝玩樂在台酒」粉絲專頁。
台酒「111廉年好禮線上有獎徵答」活動，共提供140項台酒公司優質商品獎項，每位得獎者加值贈送VIP券5張，持券者可至宜蘭或花蓮觀光酒廠（擇一）免費參觀，並可於7日前預約專人導覽服務。除了可品嚐新品之外，並隨券贈送好吃的酒香風味烤香腸，活動好禮多，歡迎號召喜歡吃喝玩樂的親朋好友一起踴躍參加。
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