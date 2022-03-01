旅行社精選4條「華燈初上」必玩路線 五星訂房下殺3折

超夯台劇《華燈初上》掀起全民追劇熱潮，隨著第三季即將在3月上映，劇中的場景和服裝造型也成網路熱搜話題，懷舊風再次席捲全台。雄獅旅遊今天整理出四大「復古旅遊路線」，推出全台多間飯店住宿優惠，免費加贈旅客旗袍、和服及浴衣體驗，還可再抽價值萬元五星酒店住宿券。

一、圓山旗袍古著體驗 帶你回到華燈初上時

雄獅說，精選《華燈初上》拍攝景點，帶旅客回到80年代，走訪日式酒吧及餐廳林立的中山區條通商圈，其中特別推薦劇中「光」酒店門口取景地，位於七條通的Sugar Bar，若是接近晚餐時間，則可到劇中Rose媽媽與蘇媽媽一同用餐的日料餐廳，位於南京西路隱密巷弄中的「小巷亭壽司料理」，一嚐超高人氣的平價日式美味。

晚間推薦入住「台北圓山大飯店」，除了能一窺塵封50年的「圓山密道」外，更可參加與「VA VA VOOM 東方時尚旗袍」合作的旗袍及唐裝體驗活動，隔日再到大稻埕迪化街一日遊，前往劇中成哥與蘇媽媽相遇的李亭香糕餅舖，享用古早味台派糕點，還可順帶外帶經典的「平安龜」伴手禮。

二、正港復古文青首選路線 入住永樂酒店嚐遍鹿港經典小吃

雄獅說，走在鹿港老街彷彿回到過去般，不規則的紅磚小巷及古宅絕對為文青們殺底片的好地方，除了尋訪知名景點鹿港天后宮、龍山寺、摸乳巷及九曲巷外，由日式宿舍改造，有著迷你版審計新村之稱的「和興青創基地」，新舊交融的建築風格，更是不容錯過。

住宿推薦在地特色飯店「鹿港永樂酒店」，飯店內所供應的早餐皆為鹿港美食，包含阿振肉包、阿振麵茶、麵線糊、水蒸蛋糕等，還有日式浴衣體驗，穿著浴衣穿梭於鹿港的紅磚瓦牆中，拍出懷舊的復古大片，也可乘著全台僅存的人力三輪車，在專業導覽老師帶領下看見不同的歷史面貌。

三、嘉義懷舊之旅秒飛台版小京都 親子首選新悅花園酒店住宿

雄獅說，家庭旅客則可前往嘉義來場日式復古之旅，位於嘉義公園內的「昭和十八J18－嘉義市史蹟資料館」原為日治時期嘉義神社附屬的齋館及社務所，濃厚的日式造景風情，讓人彷彿置身於日本京都般，園內提供和服及茶席等體驗活動。

晚間入住嘉義親子住宿首選「嘉義新悅花園酒店」，飯店內有賽車場、足球場、旋轉木馬及室內遊藝空間等好拍好玩設施，隔日可順道前往全台最大日式建築群「檜意森活村」及「台灣花磚博物館」於花磚牆面留下一張時代感滿點的相片。

四、入住全台最大日式莊園 宜蘭傳藝帶你回到民國初年

雄獅說，傳藝園區諾大的古早味台式建築街道，讓人拍上一天都不會膩，其中特別推薦園內「青春照相館」，在妝髮老師協助下，搖身一變回到民國初年，幫你拍出復古又時髦的照片。

住宿推薦全台最大日式莊園「宜蘭綠舞國際觀光飯店」，飯店提供多種活動讓遊客待上整日都沒問題，包括划船、射箭、滑草還可跟超萌水豚君互動，此外也可租借浴衣於榻榻米和室中親手體驗刷抹茶的樂趣，感受滿滿日式氛圍。

雄獅說，響應春季大眾出遊需求，雄獅旅遊結合全台多家知名飯店，推出「花燈初上」訂房優惠，包含五星知本金聯世紀酒店原價優惠35折，一晚只要3488元起、台中天閣酒店原價18折，贈套房免費升等，一晚2800元起、五星台北圓山大飯店原價優惠3折，更贈密道導覽與旗袍體驗，一晚只需3888元起、彰化鹿港永樂酒店原價44折，加贈浴衣體驗，一晚只要4199元起。

此外，旅客凡於3月31日前透過雄獅旅遊訂房網下訂「花燈初上」訂房優惠住宿，於住宿期間與80年代主題元素合影，包括酒、花、旗袍、和服及紅色高跟鞋（5擇1），並標註＃訂房找雄獅，上傳至個人FaceBook公開貼文，即可獲抽獎資格，獎項總價值超過新台幣10萬元，包含原價13000元花蓮秧悅美地住宿券、原價9790元五星知本金聯世紀酒店住宿券，及多間知名飯店住宿券及威秀電影票等。