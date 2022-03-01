去年國道服務區營業額排名曝 清水冠軍、僅中壢正成長

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國道服務區110營業概況。圖／高公局
國道服務區110營業概況。圖／高公局

去年新冠肺炎嚴峻，交通部高速公路局統計110年15個服務區總營業額減少16.91%，年度營收仍是清水服務區蟬聯冠軍，各服務區呈衰退狀況下，僅有中壢服務區呈現正成長，而以蘇澳服務區的平均客單價最高。

高公局說，去年國道服務區營業額仍受疫情嚴重影響，包含史無前例的在端午連假關閉賣場三天停止營運服務，亦隨疫情嚴竣停止餐飲內用2個多月，總營業收入34.43億元，相較109年41.44億元，減少約7億元、衰退16.91%。

高公局說，年度營收第一仍是清水服務區，除位居國道重要位置及服務大廳寬廣的優勢外，服務區持續提供創新服務亦是連年創造佳績的原因，如日本美食天堂的日式風味餐飲及伴手禮產品，以及110年投資鉅額打造5G.AR與鯊共舞的創新體驗，頗受用路人喜愛。

高公局說，近兩年各服務區前五名營收排名大致相同，110年依序為清水5.43億、關西3.60億、泰安3.43億、西螺3.32億、東山2.83億，其中泰安在110年超越西螺，成為第三名。

高公局說，中壢服務區是110年營業額唯一維持正成長，成長幅度約1.26%，主因是109年整修約5個月影響營業額，重新裝修後，擴大服務大廳使用空間，打造舒適的用餐環境及增加伴手禮區，且主要的通勤商務客群，在疫情舒緩時也持續回流，穩定營收。

高公局說，雖國道服務區整體營收降低，但各區平均客單價由135元成長到144元，較109年增加6.97%，係因疫情嚴峻，民眾減少群聚，委由同車親友前往賣場購物所致。而客單價排名第1是108年底啟用的蘇澳服務區，引進宜蘭地區在地知名品牌櫃位進駐，吸引民眾消費，另在疫情期間更創新以團購方式，讓在地美食及特產走出服務區，直送消費者手中，110年計開105團，銷售515萬元，衝高客單價，也助攻營收。

高公局表示，近兩年雖受疫情影響營業額下滑，但各服務區更持續努力，打造防疫安全具優質公共服務的交通場站，提供用路人路途中舒適的休憩環境，歡迎用路人善加利用。

109年和110年服務區年度營業額比較表。圖／高公局
109年和110年服務區年度營業額比較表。圖／高公局
109年和110年服務區年度客單價比較表。圖／高公局
109年和110年服務區年度客單價比較表。圖／高公局

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