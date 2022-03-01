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約8萬人C肝尚需治療 健保署提醒：服藥三個月治癒率98%

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
健保給付C肝全口服藥新藥只需服用2至3個月，治癒率超過98%，治療藥費約18萬元全由健保給付。本報資料照片
健保給付C肝全口服藥新藥只需服用2至3個月，治癒率超過98%，治療藥費約18萬元全由健保給付。本報資料照片

台灣推估有32萬C肝病人需治療，政府希望2025年底前讓25萬人接受C肝全口服新藥治療，達成世界衛生組織的根除目標，目前已達標一半。健保署醫審及藥材組科長連恆榮提醒，有13.3萬人曾感染C肝卻尚未確認是否還帶病毒，根據60%陽性率推估，近8萬名C肝病人尚未接受治療。如果接到衛生單位的通知，或查閱健康存摺看到有C肝陽性結果，都應儘速開始接受治療，已遠離日後發生肝硬化及肝癌的風險。

連恆榮表示，截至去年底為止，有13.5萬人檢測發現有C肝抗體，但只有2600人有去驗病毒量或接受治療，尚有13.3萬人還沒進一步確認體內是否仍帶有病毒。C肝抗體陽性者，後續檢驗病毒量陽性比率大約是6成，若帶有病毒，就需要治療，可推估這13.3萬人當中，可能還有8萬人需治療而未治療。

連恆榮提醒，過去曾經檢測C肝抗體陽性的民眾，一定要記得去檢驗病毒量，如果接到衛生單位或醫院的通知或提醒，應儘速安排檢查，如果忘記自己是否曾經檢驗，可查閱「健康存摺」，可看到3年內的成人健檢及其他檢驗結果。

另外，連恆榮指出，去年底確認符合使用C肝新藥資格者大約有6500人，今年1月初健保署追蹤分析卻發現，其中竟然只有336人（5%）已接受治療，還有6164人未服藥。

健保署提醒，平均每4名C肝病人就有1人會發生肝硬化，每20個肝硬化病人就有1人會肝癌，健保給付C肝全口服藥新藥只需服用2至3個月，治癒率超過98%，治療藥費約18萬元全由健保給付。現在開藥也已不限科別，更加方便，全國有802家院所都可開立C肝新藥處方。若不確定有無感染C肝，45至79歲民眾（40至79歲原住民）也有公費補助免費接受C肝篩檢，希望民眾多加利用。

C肝 健保 肝硬化

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