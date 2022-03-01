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兩段票被扣五段票 台北客運：退回溢扣並贈超商禮券
日前民眾搭乘台北客運706公車時，從土城搭車前往三峽，不過兩段票、30元車資的票價，上車時扣款15元、下車時竟被扣60元，因此上網提醒其他民眾注意。台北客運對此則表示，將立即查驗706公車驗票系統，並退回溢扣車資。
706路線公車為往返台北市重慶南路一段至三峽籠埔國小路線公車，沿途行經北市萬華區、新北永和、中和、土城、三峽近80站，共分三段票。
而日前有民眾從土城平和里站搭車到三峽介壽國小站，沿途搭乘33分鐘、經過35站，按正常票價應該是扣款兩段票、成人票價30元，但該民眾上車扣款15元後，下車竟被扣款60元，被多扣款45元，民眾發現後將事件貼上臉書社團，提醒其他民眾注意。
台北客運總經理李建文對此表示，將立即查驗706班車驗票系統是否出現問題，接獲民眾反映後，也將立即退回溢扣車資，並贈送超商禮券。新北市交通局則表示，民眾若遇此類問題需立即向公車業者反映，並呼籲業者加強系統管理，避免再出現類似問題。
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