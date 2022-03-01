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溫士頓鹽酸四環素眼藥膏又回收一批 食藥署要求停產

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」顏色異常，食藥署再回收一批。圖／食藥署提供
「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」顏色異常，食藥署再回收一批。圖／食藥署提供

一月才因顏色異常回收三批的「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」，衛福部食藥署今天再公布回收一批、1.2萬支，並要求廠商暫停生產該產品，直至繳交調查報告書且通過審核。

溫士頓醫藥股份有限公司生產的「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」，主成分為TETRACYCLINE HCL，主要用於眼部細菌傳染性炎症，因一月接獲醫院通報，藥品顏色從淡黃色轉為偏黃褐色，當時便已回收問題產品。

食藥署藥品組科長洪國登表示，當時要求廠商擴大調查，又發現一批（批號：TET20016）產品顏色異常，且這次發現主成份不足，未達規格下限90%。

洪國登表示，目前初步調查認為，顏色異常可能與藥品水分含量過多有關，至於主成份不足可能是已屆臨四月底到期的效期，不過還需要等廠商進一步提交調查報告。

由於該產品已連續多批產品不合格，因此食藥署也要求廠商暫停生產，直到廠商繳交報告，並經食藥署審查同意後才可恢復生產。

洪國登說，「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」健保年度用量約12萬支，市占率占三成，這次回收1.2萬支，應於3月21日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書。

除「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」外，食藥署今天也公布台裕化學製藥廠股份有限公司生產的「台裕久克坦注射液（硫辛酸）」，因pH值趨近上限啟動預防性回收。

洪國登表示，該藥品主成分為Thioctic acid，主要用於肝硬化病人維護肝臟正常功能。由於這款藥品效期為四年，pH值應在7至8之間，但現在僅一年便已趨近上限，因此廠商擔心之後超標，因此預防性回收一批（批號：VL1701）、4萬3千支，應於3月18日前完成回收作業。

不過洪國登表示，這款藥品的健保申報量僅200支，與產量相距過大，無法確切掌握其使用量。但市面上仍有其他相同成分的藥品，民眾若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

食藥署 健保 肝硬化

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