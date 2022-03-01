烏俄戰爭飼料不降 雞蛋反映成本每台斤喊漲3元

全台仍缺蛋，彰化縣蛋農接到通知，近期每台斤將調高3元，從現今每台斤36.5元漲到39.5元，本周沒調，蛋農預測最快下周漲價，每箱20台斤批發價790元，因產地雞蛋缺貨，蛋商為了「調蛋」，喊出每箱1000元，目前暫無再調高的消息。

彰化縣吳姓蛋農今天表示，中央獎勵每台斤3元，雞蛋市價調整兩元，蛋價從春節前夕到現在每台斤維持每台斤36.5元，雖然中央已解凍蛋價，但籲請蛋農「共體時艱，盡量這樣。」因此產地蛋農都沒上漲。

吳姓蛋農說，烏俄戰爭看似沒短期內緩和跡象，國際原物料價格高居不下，養雞成本吃重，每台斤36.5元對蛋農是薄利，如果買比較高級飼料餵雞，根本賠本邊緣，調高每台斤3元只是反映成本。

彰化縣養雞協會理事長謝文龍指出，春節過後雞蛋需求量下降，全台每天需要11萬多箱蛋，產地換羽蛋雞和部分中雞進入產蛋期，雞蛋產量微增，全台每天10萬多箱，每天缺口約1萬箱，比起春節前每天短少2至3萬箱的狀況，目前算是好很多，預料今年5月後缺蛋狀況緩解。