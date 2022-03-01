【鳳梨禁運一年】農委會估耕作面積產量減少 業界保留

去年3月1日中國大陸以出現介殼蟲多次未改善為由，全面禁止台灣生鮮鳳梨外銷中國大陸，根據農委會統計，這一年來，鳳梨面積比去年略減3%、產量推估會會減少1%；但業界則認為，政府伸手介入護盤「仍有賺頭」，即使鳳梨為兩年生作物(18個月)，「繼續壓下去就對了」。

根據農委會農糧署統計，今年鳳梨收穫面積7522公頃，比111年略減3%；產量預估39萬5844公噸，比去年40萬1860公噸略為減少1%。

農糧署推估，受到去年3至5月乾旱、鳳梨生長遲滯影響，催花時植株較小，因此今年度中小果較多，相對適合外銷市場需求，高屏產區2月陸續開始外銷，而雲嘉南產區預估要3月中旬以後，4月上旬、清明節後，才進入盛產期。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，今年鳳梨的產量與往年相差不多，現階段已經陸續開始採收，但量還不大， 日本原本就有固定的鳳梨外銷市場，有的1月份就下了單，所以今年2月屏東陸續採收，也開始銷日本。

姚志旺說，鳳梨種植到生產至少要一年半時間，也就是今年採收的鳳梨，一年半前就種植下去，而去年臨時遇到中國大陸的外銷禁令，但農民其實已經種下去了，因此今年面積、產量跟去年差不多，未來限制台糖出租土地面積，面積看明年以後，是否會慢慢減下來。

南部某地方農業官員直言，不是只有農業區內農地才有種鳳梨，包括國有財產署土地、退輔會管轄的農場、民間的土地內到處都有鳳梨，面積動輒上百、上千公頃，分布在屏東、台南、高雄等地，但這些鳳梨耕種面積，都不會列入農委會的統計內，因此農方的土地面積、產量都失真；造成產業劣幣逐良幣。

他解釋，若耕種面積在農業區內，各縣市政府會例行性的向回報，今年我轄區內有多少鳳梨，而地方政府怎麼知道？就是靠各鄉鎮公所報上來，公所再去問基層農會的農業指導員，農業指導員再去問農民，每一層都用「問的」，問某農民「你今年種多少？」，有的時候，也就自己說個數、略為加減，最後就成了官方的農業調查統計。

屏東鳳梨農阿泰表示，農民很實際，會多種、少種都看價格，價格好就多種一點，若不看好就會棄種；但是包括他，以及附近的鳳梨農戶，雖然去年遇到禁止外銷中國大陸的事件，但還是繼續耕種下去，補貼、包賣不虧本，「繼續壓下去就對了」。

中部某水果貿易商直言，產地合作社問一圈，今年鳳梨沒減少，反而更多了，由於去年發生事件時，鳳梨已經種下去了，因此不只今年產量不會少，明年也是變多，並沒有因為外銷受阻就少種了。

他表示，農委會去年說要減少台糖土地耕種鳳梨，但去年被地方農民抗議後，實際上土地也沒有收回，只是要求轉種為產銷履歷鳳梨，因為各項補貼滿滿，他還是看好未來鳳梨外銷市場，連他做水果貿易的，都首度跟農民契作了一公頃鳳梨，準備當作自己的外銷貨源。