手術切頸部腫瘤不見疤痕 嘉義長庚腫瘤治療手術新選項

40多歲許姓女子最近因左耳下腮處，長一顆約2公分腫瘤，外觀看起來像個彈珠，擔憂腫瘤變化，到嘉義長庚電腦斷層檢查出為腮腺腫瘤，經選擇以達文西機械手臂進行頭頸部無痕手術，術後4天出院，持續追蹤不只外觀看不到開刀疤痕，腫瘤也沒有復發跡象。

耳鼻喉科主任徐正明說，考量成人腮腺腫瘤約20%是惡性，同時也會持續變大影響外觀，若癌症甚至可能侵犯顏面神經，因此選擇手術。

徐正明說，傳統腮腺手術有顏面神經受損風險，一般腮腺或頸部腫瘤手術都是在腫瘤處皮膚上劃開傷口，再搭配神經探測器。對有經驗的頭頸外科醫師都不會有太大問題。

但術後頸部傷口可能會留下線狀疤痕，尤其是腫瘤手術，切口必須配合腫瘤大小，才能夠清楚確認腫瘤部位，對於有蟹足腫體質病人來說，容易留下長長手術傷口復原痕跡，除傷口恢復時疼痛、癢外，更要持續面對周遭親友探詢視線，造成心理很大的負擔。

徐正明指出，頸部腫瘤無疤手術是透過達文西機械手臂幫助，藉由創造出的皮下通道，利用耳後或髮際線後約5公分以下長度，就可以精準取代原來腫瘤位置開刀口。

再利用機器手臂跟內視鏡及神經探測器切除腫瘤，術後頭髮長出就可以遮掩住傷口，同時也讓原來頸部皮膚完整如初，看不見手術痕跡。但對於腫瘤過大或癌症、凝血問題等高風險病人，還是須優先使用傳統手術。