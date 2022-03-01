快訊

評／烏俄戰火延燒將導致全球新危機的開始？

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台鐵公司化」設基金償還債務 交通部草案報行政院

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
交通部推動台鐵公司化，草案修正版本後已在上周五提報行政院。本報資料照片
交通部推動台鐵公司化，草案修正版本後已在上周五提報行政院。本報資料照片

台鐵太魯閣事件後，交通部推動台鐵公司化，與工會歷經數十場溝通後，完成「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案修正版本後，交通部已在上周五提報行政院；針對台鐵債務償還，條例明定以基金償還。交通部盼能趕在立法院新會期審查。

台鐵歷經普悠瑪號、太魯閣號重大事故，王國材去年4月上任喊出台鐵3年後「國營公司化」目標，交通部召開近百場說明會，與超過2千多位員工交換意見。

雙方對債務議題歧異最大，工會質疑政府僅每年補貼57.8億元的退休金及長期債務，但去年度負債額高達4100億元，台鐵光短期負債就超過1300億元，認為公司化後會「一開門就虧本」。交通部最後規畫以償債基金進行；工會則將自提版本。

行政院上周五收到交通部提報「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案修正版本。據了解，在負債方面，雖然交通部與工會都不希望有歷史債務，但對於如何處理仍有歧異，工會要求政府全面承擔，但行政院財主單位認為政府有舉債上限問題，對政府財務分配會造成困難，因此希望採償債基金方式進行。

土地資產方面，交通部歷經與工會多場會議，皆認同新公司不要再有歷史債務，才能有轉虧為盈的契機。工會希望土地資產能全數歸於台鐵，但交通部認為償還歷史債務的基金也要有部分土地資產，勞資雙方仍有部分歧異，雖草案已送政院，但仍須需要繼續溝通。

其他如維修費用等方面，條例中明訂多項費用由政府編列預算，或由政府協助。據了解，在該條例中，工會希望能寫愈清楚愈好，但同樣也是財主單位有不同意見。針對雙方仍有歧異部分，行政院與交通部仍待討論，交通部也表示將持續與工會溝通，盼草案能在這會期送立院審查。

交通部 台鐵 債務

延伸閱讀

駁「今日烏克蘭、明日台灣」 行政院：情勢完全不同

MLB／大聯盟連連否決提案 工會生氣還是會繼續談判

MLB／工會大幅讓步聯盟仍不領情 僵局持續準時開季難上加難

台鐵公司化後有9副總？工會質疑淪肥貓 王國材也不同意

相關新聞

「台鐵公司化」設基金償還債務 交通部草案報行政院

台鐵太魯閣事件後，交通部推動台鐵公司化，與工會歷經數十場溝通後，完成「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案修正版本後，...

明、周六各一波東北風增強 北台灣轉涼 整周雨這樣下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天天氣穩定，明天和周六各有一波東北風增強，北台...

慢箋收費 醫協：要收就大家都收

攸關七百多萬名慢性病患者權益的慢箋部分負擔，衛福部部長陳時中昨邀各級醫院代表協商，但未做出決議。醫院協會透露，醫院內部達...

烏俄戰爭飼料不降 雞蛋反映成本每台斤喊漲3元

全台仍缺蛋，彰化縣蛋農接到通知，近期每台斤將調高3元，從現今每台斤36.5元漲到39.5元，本周沒調，蛋農預測最快下周漲...

溫士頓鹽酸四環素眼藥膏又回收一批 食藥署要求停產

一月才因顏色異常回收三批的「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」，衛福部食藥署今天再公布回收一批、1.2萬支，並要求廠商暫停生產該產...

【鳳梨禁運一年】外銷市場由中國大陸轉日本 今年仍護盤？

今年中國大陸對台下鳳梨禁令一年，去年推出10億補助(最後花5.6億元)，全民護盤堆疊出外銷日本1.8萬公噸、推動4萬70...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。