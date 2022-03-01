「台鐵公司化」設基金償還債務 交通部草案報行政院

台鐵太魯閣事件後，交通部推動台鐵公司化，與工會歷經數十場溝通後，完成「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案修正版本後，交通部已在上周五提報行政院；針對台鐵債務償還，條例明定以基金償還。交通部盼能趕在立法院新會期審查。

台鐵歷經普悠瑪號、太魯閣號重大事故，王國材去年4月上任喊出台鐵3年後「國營公司化」目標，交通部召開近百場說明會，與超過2千多位員工交換意見。

雙方對債務議題歧異最大，工會質疑政府僅每年補貼57.8億元的退休金及長期債務，但去年度負債額高達4100億元，台鐵光短期負債就超過1300億元，認為公司化後會「一開門就虧本」。交通部最後規畫以償債基金進行；工會則將自提版本。

行政院上周五收到交通部提報「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案修正版本。據了解，在負債方面，雖然交通部與工會都不希望有歷史債務，但對於如何處理仍有歧異，工會要求政府全面承擔，但行政院財主單位認為政府有舉債上限問題，對政府財務分配會造成困難，因此希望採償債基金方式進行。

土地資產方面，交通部歷經與工會多場會議，皆認同新公司不要再有歷史債務，才能有轉虧為盈的契機。工會希望土地資產能全數歸於台鐵，但交通部認為償還歷史債務的基金也要有部分土地資產，勞資雙方仍有部分歧異，雖草案已送政院，但仍須需要繼續溝通。

其他如維修費用等方面，條例中明訂多項費用由政府編列預算，或由政府協助。據了解，在該條例中，工會希望能寫愈清楚愈好，但同樣也是財主單位有不同意見。針對雙方仍有歧異部分，行政院與交通部仍待討論，交通部也表示將持續與工會溝通，盼草案能在這會期送立院審查。