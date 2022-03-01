高雄午後空品較差敏感族群當心 25家大型工廠降載減排

高雄今天中午過後空氣品質稍差，敏感族群避免下半天在戶外從事劇烈活動。高雄市環保局表示，為加強力道減少空汙，昨夜依預警提前啟動應變，立即通報台塑、中鋼等25家大型工廠夜間提前降載減排。

高雄市環保局「空品報你知」觀測提醒，3月1日上午空氣品質以普通為主，下半天臭氧易累積，平地、郊區AQI轉為「橘色提醒」等級，受東南風影響，天氣暖熱。