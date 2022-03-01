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高雄午後空品較差敏感族群當心 25家大型工廠降載減排

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
每年1至3月南部面臨空品不佳問題，天空時常一片灰濛濛。本報資料照片
每年1至3月南部面臨空品不佳問題，天空時常一片灰濛濛。本報資料照片

高雄今天中午過後空氣品質稍差，敏感族群避免下半天在戶外從事劇烈活動。高雄市環保局表示，為加強力道減少空汙，昨夜依預警提前啟動應變，立即通報台塑、中鋼等25家大型工廠夜間提前降載減排。

高雄市環保局「空品報你知」觀測提醒，3月1日上午空氣品質以普通為主，下半天臭氧易累積，平地、郊區AQI轉為「橘色提醒」等級，受東南風影響，天氣暖熱。

為降低空汙壓力，環保局查核大寮等區公私場所相關製程狀況，密切關注大型汙染源排放，降低SOx、NOx、VOC汙染，與轄內工廠連線監測數據，確認正常操作。營建工地及堆置場所要求加強防護措施，減少逸散，並稽查大社、仁武等區露天燃燒情況，杜絕局部空品惡化及異味，也針對鳳山等區執行機車路邊攔檢、攔查作業。

每年1至3月南部面臨空品不佳問題，天空時常一片灰濛濛。本報資料照片
每年1至3月南部面臨空品不佳問題，天空時常一片灰濛濛。本報資料照片
每年1至3月南部面臨空品不佳問題，天空時常一片灰濛濛。本報資料照片
每年1至3月南部面臨空品不佳問題，天空時常一片灰濛濛。本報資料照片
每年1至3月南部面臨空品不佳問題，天空時常一片灰濛濛。本報資料照片
每年1至3月南部面臨空品不佳問題，天空時常一片灰濛濛。本報資料照片

空氣品質 高雄市

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