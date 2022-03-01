明、周六各一波東北風增強 北台灣轉涼 整周雨這樣下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天天氣穩定，明天和周六各有一波東北風增強，北台灣略轉涼，迎風面有雨。

吳德榮說，觀測資料顯示，昨南部最高氣溫已升至30度以上(台南柳營區30.4度，高雄內門區31.5度，屏東內埔鄉31.5度)，北部及中部亦很接近30度(新北新店區29.5度，嘉義大埔鄉29.7度)。

吳德榮說，今晨輻射冷卻作用仍強，截至5：03本島平地最低氣溫約在13度（新竹關西鎮12.6度，苗栗頭屋鄉13.1度)；各地區平地最低氣溫為：北部（基隆七堵區）13.6度，中部（南投中寮鄉）13.8度，南部（高雄內門區區）14.3度，東部（花蓮壽豐鄉）13.4度；台北（文山區）15.1度。清晨台灣上空雲層稀少，線狀降水回波在台灣東方海面上，各地無降雨。

吳德榮說，今天各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；北部、東部高溫升至29度左右、中南部持續達30度以上，各地白天微熱早晚涼、日夜溫差大。今日各地氣溫：北部13至29度，中部13至30度，南部14至31度，東部13至29度。

吳德榮說，明天東北風略增強，迎風面雲量增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨，桃園以南晴時多雲；冷空氣很微弱，北台略轉涼。

吳德榮說，周四東北風減弱，迎風面雲量漸減，西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨；北台氣溫略升。

吳德榮說，周五各地皆晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；北台氣溫續升。明日至周五，中南部皆是白天微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣；西半部清晨易有輻射霧發生，注意行車安全。

吳德榮說，周六另一波東北風略增強，迎風面雲量略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨，西半部晴時多雲；冷空氣很弱，北台氣溫略降，中南部變化不大。

吳德榮說，周六晚至下周日下午東北風減弱，西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨；北台氣溫略升。

吳德榮說，下周日晚至一下午鋒面快速通過，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降；下週一晚再好轉；中南部皆不受影響。期末的模擬天氣，變化頻繁，且模式仍在調整，應持續觀察。