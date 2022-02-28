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日月潭遭汙染頻傳 環保局祭鐵腕：3月起全面稽查

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭屢遭飯店廢水等汙染，水面浮油汙且飄惡臭，環保局3月起將全面稽查並重罰。圖／讀者提供
日月潭屢遭飯店廢水等汙染，水面浮油汙且飄惡臭，環保局3月起將全面稽查並重罰。圖／讀者提供

日月潭遭廢水汙染狀況頻傳，南投縣環保局長李易書今率隊進行稽查及採樣，確是當地某飯店因廢水處理水質不佳，放流前添加消毒藥劑，排放後造成混濁汙染，已要求業者1周內完成改善，3月起更將針對潭區各飯店啟動全面進行稽查。

有民眾發現，日月潭在春節連假期間遭汙染，潭面變色混濁，還飄出惡臭，又以「環湖自行車道」區域最嚴重，經調查是周邊某飯店因連假來客量大，汙水量大增，廢水設備處理不及而溢流潭區，環保局重罰該業者27萬元，並要求改善。

未料，228連假又發生一樣狀況，令當地居民及其他店家不滿，也有損日月潭風景區的觀光形象，環保局長李易書今天因此親自率隊進行稽查及採樣，並確認為當地某飯店因廢水處理水質不佳，放流前添加消毒藥劑，排放後造成混濁汙染。

環保局長李易書說，昨獲報後已連2日進行稽查採樣，並命令業者加速於1周內完成廢水處理設施清理及改善，水質採樣結果如有超標持續惡化的情形，將予以加重處罰，同時已發文各飯店盡速確認廢水處理設施之效能並檢視放流水透視度。

李易書說，日月潭水質清澈、透視度高，若有混濁水流排入，明顯影響觀感，也恐影響水域生態，因此將於3月起啟動全面稽查，呼籲日月潭周邊的飯店、餐飲、旅宿等業者盡速確認廢水處理設施正常運作，共同維護日月潭水質，以免受罰。

日月潭遭廢水汙染狀況頻傳，南投縣環保局長李易書今親率隊稽查採樣，並宣布3月起將全面稽查潭區飯店廢水設備。圖／南投縣政府提供
日月潭遭廢水汙染狀況頻傳，南投縣環保局長李易書今親率隊稽查採樣，並宣布3月起將全面稽查潭區飯店廢水設備。圖／南投縣政府提供
日月潭屢遭飯店廢水等汙染，水面浮油汙且飄惡臭，環保局3月起將全面稽查並重罰。圖／讀者提供
日月潭屢遭飯店廢水等汙染，水面浮油汙且飄惡臭，環保局3月起將全面稽查並重罰。圖／讀者提供
日月潭遭廢水汙染狀況頻傳，南投縣環保局長李易書今親率隊稽查採樣，並宣布3月起將全面稽查潭區飯店廢水設備。圖／南投縣政府提供
日月潭遭廢水汙染狀況頻傳，南投縣環保局長李易書今親率隊稽查採樣，並宣布3月起將全面稽查潭區飯店廢水設備。圖／南投縣政府提供
日月潭遭廢水汙染狀況頻傳，南投縣環保局長李易書今親率隊稽查採樣，並宣布3月起將全面稽查潭區飯店廢水設備。圖／南投縣政府提供
日月潭遭廢水汙染狀況頻傳，南投縣環保局長李易書今親率隊稽查採樣，並宣布3月起將全面稽查潭區飯店廢水設備。圖／南投縣政府提供
日月潭屢遭飯店廢水等汙染，水面浮油汙且飄惡臭，環保局3月起將全面稽查並重罰。圖／讀者提供
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日月潭 水質 連假 南投

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