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台南市交通應變多管齊下 乘高鐵北返多利用台鐵沙崙線

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市交通局在228連假加強三井outlet周邊道路交通疏導，維持順暢。圖／台南市交通局提供
台南市交通局在228連假加強三井outlet周邊道路交通疏導，維持順暢。圖／台南市交通局提供

今天是228連假最後一天，台南市區及山、海景點持續湧入人潮，交通局表示，針對中西區觀光景點、各交流道週邊與聯外道路、高鐵台南站與三井outlet周邊路段加強壅塞監控，連假期間未出現雍塞情形，也呼籲搭乘高鐵北返的民眾能多利用台鐵沙崙線，降低受堵塞影響行程的風險。

交通局指出，228連假期間以國道3號關廟交流道車流量較大，為此調整台86與台19甲路口時制，配合歸仁分局警力迅速疏導車流。市區車流於中午開始增加，也啟用動態號誌系統，依壅塞情形自動調整中西區主要路口號誌秒數，維持整體路況不致壅塞。智慧交通中心也加強交流道聯外道路車流狀況，並與警察局、高速公路局保持密切聯繫，依據週邊壅塞程度適時調整匝道儀控秒數及平面道路號誌。

局長王銘德表示，三井outlet連假期間湧入大量車潮，周邊道路車流量較未開幕前增加近5成，當停車滿場後就會導引至替代停車場，維持周邊道路車流順暢。之前試營運期間就通盤掌握車流主要進、離場方向，投入無人機的空拍整體動線及停車場使用情形，監控交通瓶頸路段，並以號誌控制、車流導引及機動警力加強疏導至鄰近停車場等方式對症下藥，提供遊客更順暢有序的交通環境。

他說，大台南智慧交通中心除利用全市逾2500處監視攝影機確認交通狀況外，並與交通警察大隊合作，依據警察局彙整特殊事件，由大台南智慧中心遠端控制全線號誌燈號連鎖，另透過可變標誌，提供遊客旅行時間、替代道路路線及停車場導引資訊，提醒車輛避開車多路段，選擇最快速方便動線，找到尚有餘位的停車場。

停車場 台南 連假

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