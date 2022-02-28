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國5雪隧北上紫爆回堵5公里時速不到10公里 估塞到晚上
228連假收假日，國道5號上午就湧現北上車潮，匝道儀控與主線儀控都已經啟動。過中午後，雪隧北上路段從南端隧道口算起，嚴重時一度紫爆回堵5公里，時速不到10公里，預估要塞到晚上才能紓解。
昨天是旅遊人潮，今天是收假準備北上回家的用路人。228連假最後一天，國5及蘇花路廊北上交通量最高峰，縣警察局在國5及蘇花改沿線嚴密部署疏導警力，預估國5壅塞情形恐持續至晚間8點。
今天下午2點到晚上9點，國五實施北上高乘載管制，就在過中午後及高乘載管制之前，雪隧南口湧現大量車潮，紫爆路段達5公里，最低時速也只有5、6公里，龜速走走停停。
警方呼籲用路人多利用台2、台9等替代道路北返，另外蘇花路廊今天也是北上路段車多，中午12時至下午6時雙向禁止21公噸以上大貨車通行，蘇花改雙向開放大客車行駛路肩，請民眾注意。
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