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中南部空品差 今下午全台16站「亮橘燈」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天各地空品。圖／取自空品監測網
今天各地空品。圖／取自空品監測網

今中南部空品不佳，環保署監測統計，下午1時全台有16個空品測站為「橘色警戒」，集中在彰化至高雄地區，尤其雲林、台南轄內測站都是「橘色警戒」，提醒外出民眾留意。

環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部地區位在背風側，水平及垂直擴散條件轉差；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

3月1日環境風場仍為偏東風，西半部水平及垂直擴散條件差，易有汙染物累積；北部空品區受光化作用影響，臭氧濃度易上升；氣象局提醒清晨及夜晚期間西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級；北部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

2日東北季風再增強，迎風面的竹苗以北空品區擴散條件好轉；下風處的雲嘉南至高屏品區，仍易有汙染物累積。花東空品區為「良好」等級；北部、宜蘭、竹苗及中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

宜蘭 環保署 彰化

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