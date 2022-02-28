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北捷會員年最狂樂透活動 3-4月抽獎送最新機種Switch

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北捷推2022北捷會員年最狂樂透活動，3至4月將抽出1名特別獎送最新機種Switch遊戲機。圖／北捷提供
北捷推2022北捷會員年最狂樂透活動，3至4月將抽出1名特別獎送最新機種Switch遊戲機。圖／北捷提供

為感謝旅客及會員長期支持，台北捷運公司推出2022北捷會員年最狂樂透活動，繼1至2月抽iPhone 13，3至4月將抽出1名特別獎送最新機種的Switch遊戲機，民眾只要下載「台北捷運GO」APP加入會員，綁定電子票券搭乘捷運，即有抽獎資格，每日登入APP完成簽到任務，再多增加1次抽獎機會。

北捷表示，台北捷運會員獨享的「綁卡搭捷運 365天 天天抽好禮」活動，繼1至2月特別獎iPhone 13後，3至4月特別獎為最新機種Switch遊戲機一台，還有兒童新樂園6次券、彩繪車廂悠遊卡+車廂迴力車等，另有不定時好康加碼，可關注北捷臉書掌握相關資訊。

抽獎辦法？即日起只要在手機下載「台北捷運GO」APP加入會員，綁訂電子票證搭乘捷運，即刻享有抽獎資格，每天抽免費好禮3名，每月隨機2日分別加碼幸運獎及特別獎1名。3月1日起，每天登入APP點擊至捷運商城，瀏覽各式精美捷運商品，即完成簽到任務，APP立刻再贈送1次當日抽獎機會。

北捷提醒，APP會員必須當日有搭乘捷運，同時未取消APP綁電子票證者，才有抽獎資格，搭乘越多中獎機會越高，例如當日搭乘5次，就獲得5次抽獎機會。

下載「台北捷運GO」APP加入會員，綁訂電子票證搭乘捷運，即有抽獎資格。圖／北捷提供
下載「台北捷運GO」APP加入會員，綁訂電子票證搭乘捷運，即有抽獎資格。圖／北捷提供
北捷3至4月將抽出1名特別獎送最新機種Switch遊戲機，搭乘次數越多中獎機率越高。圖／北捷提供
北捷3至4月將抽出1名特別獎送最新機種Switch遊戲機，搭乘次數越多中獎機率越高。圖／北捷提供

捷運 北捷 車廂

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