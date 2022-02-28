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收假現車潮 公路總局：午前台9線蘇花路廊等5省道壅塞
公路總局表示，截至今天中午12時止省道路況，台9線蘇花路廊與礁溪路段、台2線關渡至淡水路段及台62線瑪陵隧道路段有車多壅塞情形，另觀光風景區台2線福隆至瑞濱、台2線蘭陽博物館、台8線太魯閣（天祥）及台9甲線烏來停車率已達85%以上，呼籲民眾如欲行經上述路段或相關景點，請注意路況耐心駕駛或適時改往其他景點遊憩，並善用公共運輸前往。
公路總局預估，下午各地區主要幹道及觀光風景區路段將湧現收假車潮，包含北部地區台61線鳳鼻路段、台2線東北角風景區及台3線大溪至慈湖路段，中部地區台61線竹南路段，南部地區台1線水底寮路段、台9線南迴公路、台18線中埔交流道及台86線國3關廟交流道路段，以及東部地區台9線蘇花路廊及礁溪路段等。
公路總局建議用路人出發前，可至該局網站訊息公告頁面、省道即時資訊服務網、幸福公路App等管道查詢最新資訊，並請注意省道上資訊可變標誌（CMS）發布之路況。
公路總局呼籲有返鄉旅遊旅運需求民眾搭乘公共運輸，該局除已請客運業者備妥充足運能，並視場站候車人潮機動加開班次外，亦即時監控重點客運場站疏運情形，以達各重點客運場站站不留人目標。
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