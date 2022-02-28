3月起逐步解封展開經濟防疫 指揮中心3大策略

台灣從3月起開國門、放寬檢疫，指揮中心指揮官陳時中強調「樓梯要小心一步步下」，部署催種疫苗、提高篩檢與醫療量能、集中檢疫所轉型等3項策略，降低衝擊，迎接防疫兼顧經濟發展的日常生活。

各國陸續全面解封，決定與病毒共存，台灣也將從3月1日起走向COVID-19（2019冠狀病毒疾病）經濟防疫新模式，入境檢疫期間縮短，各場所戴口罩規定鬆綁，3月7日優先開放商務客入境。不過，陳時中也強調，防疫好比爬樓梯，上去很辛苦，下樓要小心，才不怕摔跤。

疫苗覆蓋率是關鍵之一，根據最新統計，COVID-19疫苗的人口涵蓋率第1劑82.79％、第2劑76.70％，追加第3劑接種率40.19％。各行各業中，成績最耀眼的第1類醫事人員，第3劑完成率已超過8成，再者是防疫人員及高接觸風險工作者。

除了AZ、莫德納疫苗，指揮中心也積極與BNT洽談疫苗採購合約，儘管多方來源確保COVID-19疫苗供應充足不斷貨；但值得注意的是，不少染疫重症、死亡高風險族群接種疫苗的意願有待加強。

其中，75歲以上長者各劑接種率都吊車尾，第1劑完成率僅75.3％、施打第二劑者不到7成，第3劑完成率更連一半都不到；機構及社福照顧系統人員連同受照顧者、以及洗腎患者第3劑完成率也只有42.2％。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，若以國內符合接種第3劑資格人數分析，施打率雖已達6成，加速各劑疫苗人口涵蓋率仍是指揮中心努力目標，尤其75歲以上長者。

另一個關鍵是篩檢物資儲備與醫療量能擴充，為因應擴大篩檢與治療需求，指揮中心已辦理800萬劑家用快篩試劑的採購；也備妥超過2.5萬劑口服抗病毒藥物，至今使用量約0.1％，尚足因應治療需求。

莊人祥表示，目前確診者幾乎以輕症或無症狀患者為主，幾乎多數安排在加強版集中檢疫所、加強版防疫旅館隔離，所以口服抗病毒藥物都是交由負責醫療團隊管理及使用。

對於口服抗病毒藥物可否下放到小型醫療機構，莊人祥表示，口服抗病毒藥物仍不普及，再加上國內確診者需集中隔離，藥物下放至診所與現行制度不匹配。若未來個案改為居家隔離，才可能修改給藥途徑，也不排除遠距視訊看診可能性。

在醫療量能盤點擴充方面，除了積極監測醫院隔離病房數，仍要分流輕症患者到醫院外的專責場所，截至2月底，加強版防疫旅館及集中檢疫所約有7至8成空房，收住量能充足。

莊人祥重申，目前一般集中檢疫所6成空房率，將持續轉型為加強版集中檢疫所，統一收治輕症者；相對地，一般集中檢疫所安置移工、境外生的機制將退場，這些入境者將導向一般的防疫旅館。

目前疫情主流病毒株為Omicron，即便多數民眾認同疫情已流感化，不排斥與病毒共存，可是最近香港因為變異株Omicron BA2 疫情暴衝，大量病患導致醫院瀕臨崩潰的慘狀，令指揮中心戒慎恐懼，集中檢疫所轉型收治輕症病患，至為關鍵也勢在必行。