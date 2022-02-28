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他與妻子騎重機環台珍愛100圈 享受台灣最美風景

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
九天民俗技藝團團長許振榮，這次也載三太子陪騎重機環台。記者卜敏正／翻攝
九天民俗技藝團團長許振榮，這次也載三太子陪騎重機環台。記者卜敏正／翻攝

連假三天好天氣，不少重機車友到美麗台東享受藍天白雲、麗日和風，其中1團龐大美式重機，帶頭重機騎士是人稱「玄天龍」，桃園市美式重機協會天龍會長王裕鴻，他騎車載妻子即將完成環台珍愛100圈，同行車友為陪夫妻二人圓夢，騎車共襄盛舉。

來自桃園的「玄天龍」熱愛重機，這次趁著連假與妻子Jennifer，在數十名重機車友陪伴下，進行第100圈環台挑戰，在過去十多年，夫妻二人透過騎車環台，前年雖發生車禍、差點送命，仍不改二人重機環台熱情，終於在今年228假期，即將完成100圈夢想。

玄天龍表示，他和妻子都熱愛重機活動，除了國內，過去也常出國騎車，美日新馬都有2人足跡，11年前夫妻二人騎車到台東跨年、迎接百年曙光槓龜，只看到烏雲一片，車友們起哄要他挑戰環台100圈，自此環台100圈成了2人目標。

他說，環台11年不只結識各地車友，也串連推動下鄉公益，帶孩子騎重機出遊或勸募捐款，希望透過重機做更多公益 ，前年第97圈環台時，還在台東發生車禍、差點送命，所幸接受手術治療後恢復健康，他和妻子討論後，決定換車繼續挑戰100圈環台。

九天民俗技藝團團長許振榮，這次也載三太子陪騎陪伴環台，許振榮說，重機不是外界想像的飆車，玄天龍夫妻珍愛100圈活動，就是重機界最好示範，告訴大家重機可以安全騎乘，享受各地好山好水。

玄天龍說，感謝車友們陪伴，達成騎乘環台100圈，圓夢後沒計畫再100圈，但是只要能動，就會繼續帶妻子騎重機，要走遍台灣最美好土地、欣賞台灣最美麗風景。

王裕鴻在重機車友們陪同下，騎車完成環台珍愛100圈挑戰。記者卜敏正／翻攝
王裕鴻在重機車友們陪同下，騎車完成環台珍愛100圈挑戰。記者卜敏正／翻攝
王裕鴻在重機車友們陪同下，騎車完成環台珍愛100圈挑戰。記者卜敏正／翻攝
王裕鴻在重機車友們陪同下，騎車完成環台珍愛100圈挑戰。記者卜敏正／翻攝
王裕鴻在重機車友們陪同下，騎車完成環台珍愛100圈挑戰。記者卜敏正／翻攝
王裕鴻在重機車友們陪同下，騎車完成環台珍愛100圈挑戰。記者卜敏正／翻攝
王裕鴻與妻子在這次228假期 ，完成環台珍愛100圈挑戰。記者卜敏正／翻攝
王裕鴻與妻子在這次228假期 ，完成環台珍愛100圈挑戰。記者卜敏正／翻攝

重機 台東

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