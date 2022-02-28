國5雪隧塞翻 國1中午2起車禍回堵2公里

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為27.3百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里。上午國道壅塞路段除國5北向宜蘭至頭城路段於9時30分起出現車多壅塞外，其餘路段行車大致正常。中午12時，國5北上主線雪隧回堵4.5公里，各入口排隊：頭城(台9)2公里、頭城(宜4)1.5公里、宜蘭2公里、羅東2公里、蘇澳1公里。

高公局說，今天上午11時14分國1北向210.3公里，發生2輛小客車追撞事故占內車道，造成回堵2公里；11時18分國1北向211公里，發生2輛小客車追撞事故占內車道，造成回堵2公里，以上事故均已排除，上述事故均導致車流回堵，嚴重影響國道行車順暢。