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國5雪隧塞翻 國1中午2起車禍回堵2公里
高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為27.3百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里。上午國道壅塞路段除國5北向宜蘭至頭城路段於9時30分起出現車多壅塞外，其餘路段行車大致正常。中午12時，國5北上主線雪隧回堵4.5公里，各入口排隊：頭城(台9)2公里、頭城(宜4)1.5公里、宜蘭2公里、羅東2公里、蘇澳1公里。
高公局說，今天上午11時14分國1北向210.3公里，發生2輛小客車追撞事故占內車道，造成回堵2公里；11時18分國1北向211公里，發生2輛小客車追撞事故占內車道，造成回堵2公里，以上事故均已排除，上述事故均導致車流回堵，嚴重影響國道行車順暢。
高公局預判下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯至后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
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