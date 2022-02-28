六福村日湧進萬名遊客 玩設施至少排隊半小時

連假最後一天，六福村上午再度湧進大批遊客，業者估3天入園人數可望衝破3萬人，園內各設施則同樣大排長龍，不少遊樂設施甚至得排上30分鐘，不過因為六福村推出疫苗接種優惠，因此仍吸引民眾拿著小黃卡入園，門票價格最高打33折。

六福村表示，這次連假因為沒有下雨，且推出「秀出你的小黃卡，你打疫苗、我打折優惠」活動，打滿2劑疫苗門票半價，打3劑更是直接33折，因此連假期間每天入園人數都有萬人，民眾都是攜家帶眷出遊。

六福村也鎖定網紅族群，有期間限定的2000顆波波球花海，網美能夠在波波球花海中，席地而坐享受野餐樂趣，拍下一張張美照，3月27日前每逢假日還能在波波球海中放鬆聆聽草地音樂會。

不過因為入園人數實在踴躍，不少遊樂設施都大排長龍，甚至有需排上30分鐘、1小時的情況，業者則推薦遊客來六福村不用只玩大怒神、笑傲飛鷹等刺激的遊樂設施，還能搭蒸汽火車看河馬、白犀牛，或走進室內魔幻劇場，欣賞異國風情旋轉舞、魔術秀。