影／陳吉仲：所有農產品天然災害救助金額 將一致盤點

日前連續低溫，國內許多農作物受寒害，造成農民損失，農委會主委陳吉仲今天到台中東勢勘查梨穗受損情形，他說看到東勢高接梨受損情形，是一周前寒害加上下雨，高接梨梨穗大受影響，可能影響後面收成，他說，農委會將盡快公告台中地區符合天然災害現金救助，農民每公頃可領6萬元補助。

陳吉仲表示，因為多數農民反映，農委會的相關天然災害現金救助金額，長期以來沒做成本增加而調整，他承諾所有農產品的天然災害現金救助金額，將全國一致盤點，反映實際農民生產成本。

他也請台中市政府農業局和東勢區農會協助，想出是否有更好方式因應極端氣候，比如捲簾式簡易設施，避免雨害影響高接梨接梨穗時受影響，相關技術農委會輔導全力協助，包括有機資材每公頃補助農民1萬2000元，他期待所有因應措施已做後，再透過農業保險保障，他感謝台中市政府和農委會一起協助農民保費，透過保險以保障農民所有收入。

陳吉仲今天和台中市農業局長蔡精強與東勢區農會、東勢區公所等人到東勢勘查梨穗受寒害情形，立委江啟臣服務處人員也到場，農民反映寒害和下雨，造成梨穗嫁接受損嚴重，受粉不良或凍傷，將來恐無法收成。

台中市農業局表示，本月25日邀農委會農糧署、台中區農業改良場、東勢區公所等組成勘災小組，到東勢區高接梨產區調查2月寒流梨穗災損情形，勘查結果，東勢區梨穗受損面積175公頃，平均損害程度約35%，換算無收穫面積約61公頃，占東勢區生產面積5%，已達現金救助條件。