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今明兩天好天氣 周三東北季風再增強這些地區降溫

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今天環境風向進一步轉為東南到偏南風，各地白天低雲散開後，中午高溫會更明顯，中南部地區昨天最高溫已經普遍有27-29度，今天還有機會再略高1-2度，感受上明顯會熱。記者邱德祥／攝影
今天環境風向進一步轉為東南到偏南風，各地白天低雲散開後，中午高溫會更明顯，中南部地區昨天最高溫已經普遍有27-29度，今天還有機會再略高1-2度，感受上明顯會熱。記者邱德祥／攝影

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今天環境風向進一步轉為東南到偏南風，各地白天低雲散開後，中午高溫會更明顯，中南部地區昨天最高溫已經普遍有27-29度，今天還有機會再略高1-2度，感受上明顯會熱，到了晚上又再度有輻射冷卻作用，低溫還是有機會降到15-17度，溫度變化大，外出要適時調整穿著。

明天白天還是類似的天氣，柯聿寧說，清晨有局部霧或低雲，白天溫度高、日夜溫差大，整體雲量略比今天多，在深夜到周三清晨北方將有微弱鋒面通過，桃竹苗、大台北沿海可能受鋒面尾端影響，有短暫陣雨的機會，中南部雲量也會增多。

柯聿寧說，周三白天東北季風增強，東北部高溫將降至20度左右，溫度落差較大，要有降溫的心理準備，中南部溫度也會略降一些，但影響不大，仍是比較穩定的天氣。

柯聿寧表示，周四到周五轉為高壓迴流環境，中南部日夜溫差漸擴大，原本預期於周六有東北季風再度增強，但最近一報的模式預報變化較大，主要原因為預報中的冷空氣偏東走，因此東北季風強度減弱許多，與上一報差異大，後期的天氣系統也有些不同，進入春季後模式預報容易有變動的情況，變動幅度也較大，建議可以等幾天再關注下個周末的天氣。

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